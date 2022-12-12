حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 12-12-2022 فى مصر

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حالة الطقس ودرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين الموافق الـ12 من ديسمبر 2022، في مختلف مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، والتي يغلب عليها طابع البرودة في الصباح الباكر والاعتدال خلال فترات النهار.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على مختلف الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وقالت الهيئة في بيانها إن حالة الطقس ودرجات الحرارة تشهد شبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

 توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تكون على القاهرة العظمى 24  درجة والصغرى 13 درجة، ووتكون على الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13 درجة، وتكون على مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجة.

درجات الحرارة اليوم الاثنين 12-12-2022 على مدن ومحافظات مصر

القاهرة الصغرى 13 والعظمى 24

العاصمة الإدارية الصغرى 13 والعظمى 24

6 أكتوبر الصغرى 12 والعظمى 25

بنها الصغرى 13 والعظمى 24

دمنهور الصغرى 14 والعظمى 24

كفر الشيخ الصغرى 13 والعظمى 23

المنصورة الصغرى 14 والعظمى 24

دمياط الصغرى 15 والعظمى 24

بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 25

الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 25

السويس الصغرى 14 والعظمى 24

الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 24

شبين الكوم والصغرى 13 والعظمى 24

طنطا الصغرى 13 والعظمى 23

شلاتين الصغرى 17 والعظمى 28

الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 23

العلمين الجديدة الصغرى 13 والعظمى 23

وادى النطرون الصغرى 14 والعظمى 24

مطروح الصغرى 14 والعظمى 23

السلوم الصغرى 13 والعظمى 21

سيوة الصغرى 10 والعظمى 24

العريش الصغرى 14 والعظمى 25

رفح الصغرى 15 والعظمى 24

الطور الصغرى 12 والعظمى 26

سانت كاترين الصغرى 05 والعظمى 19

رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 23

نخل الصغرى 04 العظمى 25

طابا الصغرى 14 والعظمى 24

نويبع الصغرى 15 والعظمى 25

حلايب الصغرى 19 والعظمى 26

شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 26

الغردقة الصغرى 14 والعظمى 25

مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 26

الفيوم الصغرى 11 والعظمى 24

بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 25

المنيا الصغرى 08 والعظمى 26

أسيوط الصغرى 08 والعظمى 26

سوهاج الصغرى 09 والعظمى 25

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