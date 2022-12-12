قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية

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قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، اعتقال 15 مواطنا فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وفقًا لوسائل إعلامية.

 وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف مستودعيْ أسلحة بحرية تم وضعها في منازل نشطاء من القوة البحرية لحركة الجهاد في قطاع غزة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأصيب مواطنون إسرائيليون بجروح طفيفة في مستوطنة نير عوز جنوب القطاع نتيجة سقوط صاروخ.

ودوت صفارات الإنذار، صباح يوم السبت، في مستوطنات محيط غزة بعد إطلاق دفعة جديدة من القذائف الصاروخية من القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية. 

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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