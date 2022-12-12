عودة الحركة بالخط الأول للمترة بعد عطل مفاجئ بسبب الكهرباء

أخبار مصر
مترو الأنفاق - أرشيفية
مترو الأنفاق - أرشيفية

أكد أحمد بكير المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق، عودة حركة القطارات منتظمة بالخطين الأول والثاني، بعد عطل مفاجئ بالشبكة الكهربائية بالخط الأول للمترو بين محطتى عبدالناصر والسادات.

وكان متحدث المترو، أعلن عن حدوث عطل مفاجئ بالشبكة الكهربائية بين محطتى جمال عبد الناصر وأنور السادات، اتجاه المرج الأمر الذى أدى إلى تشغيل حركة القطارات بالخط الأول من محطة السيدة زينب حتى محطة حلوان فى الإتجاهين كالمعتاد والتشغيل من محطة الدمرداش حتى محطة المرج الجديدة فى الإتجاهين وتوقف حركة القطارات فى منطقة العطل حيث تم الدفع بجميع فرق الطوارئ وجارى العمل على إصلاحه فى أسرع وقت وتم الدفع بعدد من القطارات فوارغ لإمتصاص أى زحام قد يحدث. 

وناشد متحدث المترو، جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضًا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وأيضًا عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.

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