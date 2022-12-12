يلا شوت HD مشاهدة مباراة الاسماعيلي وفيوتشر بث مباشر yalla shoot هدف الاسماعيلي الان لايف

يلا شوت مشاهدة مباراة الاسماعيلي وفيوتشر بث مباشرهدف الاسماعيلي الان لايف يستضيف ملعب ” استاد الاسماعيلية ” مباراة قوية في الدوري المصري بين كلا من النادي الاسماعيلي ونظيره نادي فيوتشر، اليوم الإثنين الموافق 12 ديسمبر 2022، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2023، وسوف نستعرض لكم في هذه المقالة موعد مباراة الاسماعيلي وفيوتشر، والقنوات الناقلة لمباراة الاسماعيلي وفيوتشر والمعلق وترتيب الفريقين وملعب المباراة.

ترتيب الدوري المصري

يحتل فريق فيوتشر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة من 5 مباريات.

بينما يحتل فريق نادي الإسماعيلي المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد نقطتين من 5 مباريات.

موعد مباراة الاسماعيلي وفيوتشر

بينما تقام مباراة الاسماعيلي وفيوتشر ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، اليوم الإثنين الموافق 12 ديسمبر 2022، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 4:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، بينما تنطلق في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا، وفي الساعة 6:00 مساءً بتوقيت قطر والسعودية والكويت والبحرين وفلسطين والعراق، بينما تنطلق في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الاسماعيلي وفيوتشر

بينما تنقل لكم مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز مجموعة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة الاسماعيلي وفيوتشر في إطار مباريات الاسبوع الرابع من بطولة الدوري المصري عبر قناة ON Time sport 1.

معلق مباراه الاسماعيلي وفيوتشر بث مباشر

أعلنت إدارة قناة أون تايم سبورت عن تعيين المعلق أيمن الكاشف للتعليق على أحداث مباراة الاسماعيلي وفيوتشر اليوم.

ملعب مباراه الاسماعيلي وفيوتشر

بينما تقام مباراة الاسماعيلي وفيوتشر في إطار مباريات الاسبوع الثالث من دور المجموعات من الدوري المصري، على ارضية ملعب استاد الاسماعيلية.