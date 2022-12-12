يلا كورة AHLY مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر twitter يلا شوت بث مباشر الاهلي NOW مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر تويتر يلا شوت، حيث يترقب عشاق الدوري المصري، مساء اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022، مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري مباريات الجولة الرابعة من منافسات المصري للمحترفين بملعب ستاد السلام.

وتأتي مباراة الاهلي والاتحاد السكندري اليوم في وقت يحتل فيه الاهلي المركز الأول في جدول ترتيب المصري للمحترفين برصيد 15 نقطة، بينما يحل الاتحاد السكندري في المركز السادس بـتسعة نقاط.



ويوفر الصالح 13 مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر الآن لكل عشاق كرة القدم المصرية.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر تويتر يلا شوت

وتنطلق مباراة الاهلي والاتحاد السكندري اللليلة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9 مساء بتوقيت أبوظبي، 7 مساء بتوقيت القاهرة.

وينحصر بث المباراة على قنوات ON Time Sport 1 لأنها صاحبة حقوق بث مباريات المصري للمحترفين موسم 2022-2023.

وبهذا يكون الصالح 13 قد قدم لكم كل ما يتعلق بمباراة الاهلي والاتحاد السكندري لكل عشاق كرة القدم العربية وخاصة الدوري المصري.