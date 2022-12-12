كورة في العارضة AHLY مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر شاهد هدف برونو سافيو يوتيوب HD يلتقي فريق الاهلى نظيره فريق الاتحاد السكندري، على استاد الأهلى والسلام، بالجولة الرابعة المؤجلة من مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري الدوري

تقام مباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين، باستاد السلام.

بث مباشر مباراة الاهلي والاتحاد

يحتل الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 15 نقطة محققًا العلامة الكاملة بالفوز في 5 مباريات ببطولة الدوري.

بينما يتواجد فريق الاتحاد السكندري في المركز السادس بترتيب جدول الدوري برصيد 9 نقاط من الفوز في 3 والخسارة في 2.



حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري

أسندت لجنة الحكام المباراة إلي الحكم محمود البنا ويعاونه أحمد توفيق طلب وأسامة عبد اللطيف، وحكم رابع مصطفي عثمان.



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.