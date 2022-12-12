لايف Twitter كورة بلس مشاهدة مباراة AHLY يلا شوت الأهلي ضد الاتحاد السكندري هدف الاهلي الأول اونلاين مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري اون لاين "يلا شوت" الدوري المصري يستضيف نادي الاهلي المصري الليلة في تمام الساعة السابعة مساء الليلة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الكبري أو الساعة الخامسة مساء الليلة بالتوقيت العالمي توقيت جرينتش فريق الاتحاد السكندري في المباراة التي من المقرر ان تقام علي ستاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة في اطار منافسات الاسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز وهي المباارة المؤجلة من يوم الثامن من نوفمبر الماضي وتذاع المباراة علي قنوات اون تايم سبورت مصحوبة بالتعليق الصوتي من المعلق الرياضي محمد الكواليني.



مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري يلا شوت

خاض النادي الاهلي المصري خمس مباريات حتى الان في منافسات الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز وتمكن من تحقيق العلامة الكاملة حتى الان بعد ان تمكن من تحقيق الفوز في المباريات الخمس التي خاضها حتى الان دون ان ينهزم أو يتعادل في اي من المباريات التي خاضها حتى الان ليرتفع رصيده بذلك إلى خمسة عشر نقطة محتلا المركز الأول في ترتيب جدول اندية الدوري المصري حتى الان بفارق نقطة واحدة عن اقرب منافسيه في ترتيب المجموعة نادي الزمالك المصري المتواجد في المركز الثاني برصيد اربعة عشر نقطة.



اما نادي الاتحاد السكندري فقد خاض منافسات خمس مباريات ايضا حتى الان في منافسات الموسم الحالي وتمكن من تحقيق الفوز في منافسات ثلاث مباريات من المباريات الخمس التي خاضها حتى الان فيما ذاق مرارة وحسرة الهزيمة في منافسات مباراتين ودون ان يكون التعادل هو النتيجة الحاسمة لاي من المباريات التي خاضها حتى الان ليتوقف رصيده بذلك عند تسع نقاط محتلا المركز السادس في ترتيب اندية الدوري المصري الممتاز حتى الان ويسعى لفوز تاريخي في مباراة الليلة لتحسين مركزه.

