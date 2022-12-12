الان يلا كورة Kora live مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري يلا شوت رابط مباراه AL AHLY بث مباشر الأن شاهد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري يلا شوت يلا كورة لايف، تقام مساء اليوم مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري على استاد السلام ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

بث مباشر الأن شاهد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز

وتبدأ مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 في تمام الساعة السابعة مساء على استاد السلام.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات، ولم يتعرض للهزيمة أو التعادل.

ويدخل الاتحاد السكندري المباراة ضد الأهلي وهو يحتل المركز السادس برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات وتعرض للهزيمة في مباراتين، أحرز لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري

كشف المدير الفني لنادي الأهلي مارسيل كولر، عن التشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز، وهي كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج

وأمامهما: أحمد عبد القادر، برونو سافيو، كريم فؤاد

خط الهجوم: بيرسي تاو.

التشكيل المتوقع للاتحاد السكندري أمام الأهلي

وكشف استقر الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم ضد نظيره الأهلي:

في حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: صبري رحيل، خالد صبحي، محمود علاء، هشام صلاح

خط الوسط: مروان عطية، سعيدو سيمبوريه، خالد الغندور

خط الهجوم: أحمد عادل «ميسي»، أوستن أموتو، إبراهيم حسن.