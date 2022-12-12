يلا شوت youtube بث مباشر مباراة الاهلي والاتحاد السكندري كورة ON مشاهدة مباراة AL_AHLY كورة لايف سيكون عشاق النادي الأهلي على موعد مساء اليوم الاثنين مع مباراة جديدة للمارد الأحمر أمام نظيره الاتحاد السكندري ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتأتي المباراة بين الأهلي والاتحاد السكندري ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز حيث كانت مقررة في الثامن من شهر نوفمبر الماضي وتم تأجيلها للموعد الجديد اليوم.

وتقام المباراة بين الأهلي والاتحاد السكندري على أرض ملعب استاد الأهلي وي السلام في السلام.

وتشهد صفوف الأهلي في مباراة الاتحاد السكندري تواجد نفس المجموعة التي خاضت المباراة الماضية أمام غزل المحلة.

ويتصدر الأهلي حاليًا جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة من العلامة الكاملة حاصدا 5 انتصارات بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز السادس وله 9 نقاط.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

تنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري عند الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة الموافق 8 مساء بتوقيت السعودية وعند الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ملعب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري على أرض ملعب استاد الأهلي وي السلام ملعب السلام في العاصمة المصرية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

سيتم نقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري المقامة على أرض ملعب استاد الأهلي وي السلام عبر شاشة قناة أون تايم سبورت اتش دي 1.

ON Time Sports 1 HD

معلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

سيقوم المعلق الشهير محمد الكواليني بالتعليق على أحداث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم في الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري اليوم في الدوري المصري

السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيخوض مباراة الاتحاد السكندري التي تقام في السابعة مساء اليوم على استاد الأهلي وي السلام ضمن ‏منافسات الجولة الثالثة من منافسات بطولة دوري رابطة الأندية المصرية بتشكيل من المتوقع أن يضم:

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي‏.

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وأحمد عبدالقادر وبرونو سافيو وكريم فؤاد.

خط الهجوم: بيرسي تاو.‏