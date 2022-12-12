وزير البترول يرأس وفد مصر في اجتماع منظمة "أوابك" بالكويت

الاقتصاد
وزير البترول
وزير البترول

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وفد مصر المشارك في المؤتمر الوزاري الـ 109 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ( أوابك ) والذى عقد صباح اليوم الاثنين في دولة الكويت وبمشاركة وزراء البترول والطاقة بالدول الأعضاء الكويت والسعودية والامارات والجزائر والعراق وقطر وليبيا والبحرين وأمين عام المنظمة علي سبت بن سبت.
 

txt

ننشر التفاصيل الكاملة لمراسم تسليم مصر 176 عملة وقطعة أثرية لـ 4 دول

txt

عاجل| "مداعبة جديدة".. تعرف على سعر الدولار اليوم في مصر

 

وصرح وزير البترول والثروة المعدنية أن المؤتمر يمثل أهمية كبيرة فى تفعيل أوجه التعاون بين الدول العربية في صناعة البترول والغاز على أساس المنفعة المتبادلة بما يعزز التكامل العربى في هذه الصناعة الحيوية وتحقيق المصالح المشتركة، كما يمثل فرصة للتشاور وتبادل الآراء بشأن تطورات أسواق البترول العالمية في ظل التحديات الراهنة.

وأكد بيان للامين العام حول الاجتماع مناقشة مجموعة من المواضيع ذات الصلة بأعمال وأنشطة المنظمة ومن بينها مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2023، وقد استعرض الاجتماع التقدم المحرز على صعيد تنفيذ خطة تفعيل وتطوير نشاط المنظمة المعتمدة من قبل مجلس وزراء المنظمة وخاصة في مجال تفعيل العلاقة بين الأمانة العامة للمنظمة والشركات العربية المنبثقة عنها، ومجال تفعيل دور المنظمة في التدريب، ومجال تنسيق مواقف الدول الأعضاء وباقي الدول بشأن مفاوضات التغير المناخي والالتزامات المترتبة عليه، ومجال تطوير بنك المعلومات وتفعيل دوره.

كما اطلع الاجتماع على التقرير المعد حول عمليات التحضير والاعداد لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المزمع عقده في دولة قطر خلال الربع الأخير من عام 2023، وعلى الفعاليات والندوات التي نظمتها الأمانة العامة أو شاركت فيها خلال عام 2022.

كما تداول الاجتماع بشأن متابعة قرار مجلس الوزراء الموقر "4/107" بشأن تكليف المكتب التنفيذي للمنظمة وبالتنسيق مع المملكة العربية السعودية في تفعيل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وتبني تطبيق مفهوم الاقتصادي الدائري للكربون.

وأوضح أن المجلس قد اطلع أيضا على الدراسات الاقتصادية والفنية التي أنجزتها الأمانة العامة، بالإضافة إلى التقارير المعدة من قبل الأمانة العامة لمنظمة أوابك من ضمنها التقرير الربع سنوي حول الأوضاع البترولية العالمية، والتقرير الربع سنوي حول " تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين" وغيرها

النفط العالمي

مواد متعلقة

خاص للفجر الفني| محمد صلاح آدم:هذا المشهد كان سببًا في إصابة في القفص الصدري

طبيب نفسي يكشف عن أكثر الشخصيات عرضة للابتزاز الالكتروني

دول مجموعة السبع تؤكد مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا

الأكثر قراءة

عاجل| "الكرتونة بكام؟".. أسعار البيض فى مصر اليوم الاثنين تسجل هذا السعر

عاجل.. كولر ينتقد أداء الأهلي أمام الاتحاد ويكشف حقيقة طلبه الاستغناء عن لاعبين

عاجل.. الأهلي يتلقى صدمة بشأن إصابة بيرسي تاو أمام الاتحاد

يلا شوت youtube بث مباشر مباراة الاهلي والاتحاد السكندري كورة ON مشاهدة مباراة AL_AHLY كورة لايف

يلا كورة AHLY مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر twitter يلا شوت بث مباشر الاهلي NOW

نتيجة وملخص أهداف مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري.. ثلاثية حمراء

خاص.. الإسماعيلي يُخرج حسام حسن من حساباته وإيهاب جلال يتصدر المشهد

مفاجأة.. الأهلي يشارك في مونديال الأندية رغم ضياع اللقب الأفريقي