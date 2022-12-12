وزير البترول يرأس وفد مصر في اجتماع منظمة "أوابك" بالكويت

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وفد مصر المشارك في المؤتمر الوزاري الـ 109 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ( أوابك ) والذى عقد صباح اليوم الاثنين في دولة الكويت وبمشاركة وزراء البترول والطاقة بالدول الأعضاء الكويت والسعودية والامارات والجزائر والعراق وقطر وليبيا والبحرين وأمين عام المنظمة علي سبت بن سبت.



وصرح وزير البترول والثروة المعدنية أن المؤتمر يمثل أهمية كبيرة فى تفعيل أوجه التعاون بين الدول العربية في صناعة البترول والغاز على أساس المنفعة المتبادلة بما يعزز التكامل العربى في هذه الصناعة الحيوية وتحقيق المصالح المشتركة، كما يمثل فرصة للتشاور وتبادل الآراء بشأن تطورات أسواق البترول العالمية في ظل التحديات الراهنة.

وأكد بيان للامين العام حول الاجتماع مناقشة مجموعة من المواضيع ذات الصلة بأعمال وأنشطة المنظمة ومن بينها مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2023، وقد استعرض الاجتماع التقدم المحرز على صعيد تنفيذ خطة تفعيل وتطوير نشاط المنظمة المعتمدة من قبل مجلس وزراء المنظمة وخاصة في مجال تفعيل العلاقة بين الأمانة العامة للمنظمة والشركات العربية المنبثقة عنها، ومجال تفعيل دور المنظمة في التدريب، ومجال تنسيق مواقف الدول الأعضاء وباقي الدول بشأن مفاوضات التغير المناخي والالتزامات المترتبة عليه، ومجال تطوير بنك المعلومات وتفعيل دوره.

كما اطلع الاجتماع على التقرير المعد حول عمليات التحضير والاعداد لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المزمع عقده في دولة قطر خلال الربع الأخير من عام 2023، وعلى الفعاليات والندوات التي نظمتها الأمانة العامة أو شاركت فيها خلال عام 2022.

كما تداول الاجتماع بشأن متابعة قرار مجلس الوزراء الموقر "4/107" بشأن تكليف المكتب التنفيذي للمنظمة وبالتنسيق مع المملكة العربية السعودية في تفعيل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وتبني تطبيق مفهوم الاقتصادي الدائري للكربون.

وأوضح أن المجلس قد اطلع أيضا على الدراسات الاقتصادية والفنية التي أنجزتها الأمانة العامة، بالإضافة إلى التقارير المعدة من قبل الأمانة العامة لمنظمة أوابك من ضمنها التقرير الربع سنوي حول الأوضاع البترولية العالمية، والتقرير الربع سنوي حول " تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين" وغيرها