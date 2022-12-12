حالة الطقس غدا الثلاثاء 13/12/2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهية العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا، حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيا، بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات على بعض المدن في المحافظات، نظرا لتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ السحب المنخفضة والمتوسطة تستمر في الظهور غدا على السواحل الشرقية والغربية ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر، تصاحبها أمطار تتراوح شدّتها بين متوسطة إلى خفيفة، وتكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

ولفتت الهيئة، إلى استمرار تكون الشبورة الصباحية المؤثرة على مستوى الرؤية الأفقية، إضافة إلى وجود أتربة عالقة في الجو على الطرق المفتوحة بين المحافظات والمؤدية من وإلى القاهرة والسواحل ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على مدن الجمهورية المختلفة، كما يلي:

- القاهرة 23 - 15

- العاصمة الإدارية 23 - 14

- 6 أكتوبر 24 - 14

- بنها 23 - 15

- دمنهور 23 - 05

- كفر الشيخ 23 - 15

- المنصورة 24 - 14

- دمياط 24 - 14

- بورسعيد 25 - 14

- الإسماعيلية 24 - 12

- السويس 24 - 13

- الزقازيق 24 - 14

- شبين الكوم 24 - 14

- طنطا 23 - 13

- شلاتين 28 - 1911

- الإسكندرية 23 - 14

- العلمين الجديدة 23 - 13

- وادي النطرون 24 - 14

- مطروح 23 - 14

- السلوم 21 - 11

- سيوة 24 - 11

- العريش 25 - 12

- رفح 24 - 13

- الطور 26 - 14

- كاترين 19 - 05

- رأس سدر 23 - 13

- نخل 25 - 05

- طابا 24 - 14

- نويبع 25 - 14

- حلايب 26 - 19

- شرم الشيخ 26 - 18

- الغردقة 25 - 17

- مرسى علم 26 - 17

- الفيوم 24 - 12

- بني سويف 25 - 10

- المنيا 26 - 09

- أسيوط 26 - 09

- سوهاج 25 - 10

- قنا 26 - 10

- الأقصر 27 - 11

- أسوان 28 - 12

- الوادي الجديد 26 - 11

- أبو سمبل 26 - 11

- أبو رماد 26 - 19

- رأس حدربة 27 - 20