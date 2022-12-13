ميدو يكشف عن اقتراب حسام حسن من تدريب المصري

ميدو
ميدو

 

 

كشف أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر الوطني السابق، عن اقتراب حسام حسن، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي.

ميدو يكشف عن اقتراب حسام حسن من تدريب المصري

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك جلسة مُنتظرة بين مسؤولي المصري البورسعيدي وإبراهيم حسن للتفاوض على إمكانية تولي حسام حسن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري".

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وختم حديثه قائلًا: "مازال المصري يبحث عن مدير فني جديد قوي قادر على إعادة الفريق بشكل مميز".

جدير بالذكر أنه تمت إقالة إيهاب جلال، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، قبل أيام، بسبب اشتباكه مع جماهير الفريق.
 

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