" الإسكان": طرح محال تجارية ووحدات إدارية ومهنية وصيدليات للبيع بالمزاد العلني بـ3 مدن جديدة

أكدت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم طرح 14 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح ( من 18م2: 101م2)، وطرح 5 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح ( من 33م2: 35م2)، بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة، بجانب طرح مخبز بمساحة مبنية (120م2) مقامة على مساحة أرض (947م2) بمنطقة التوسعات الجنوبية الشرقية ( عمارات الإسكان الاجتماعي ) بالمدينة، وذلك للبيع بجلستين للمزاد العلني يومي الإثنين 16/1/2023، والثلاثاء 17/1/2023.



وأضاف المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة – المشرف على مدينة أخميم الجديدة، أنه تم طرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح (من 19م2: 40م2) بسوق الـ8 محال بمركز خدمات الحي الثاني، و10 وحدات إدارية ومهنية (33م2: 67م2 ) بالمناطق المختلفة بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك للبيع بالمزاد العلني يوم الإثنين 9/1/2023.



وأوضح المهندس مصطفى هارب، أنه تم طرح 6 محال تجارية بمساحات تتراوح (من 33م2: 100م2) بالسوق التجارية بمنطقة الخدمات شمال مدينة أخميم الجديدة، وذلك للبيع بالمزاد العلني يوم الثلاثاء 10/1/2023.



ويأتي هذا الطرح في إطار توفير الخدمات المختلفة لقاطني المدن الجديدة، وتم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات للمحال والصيدليات والوحدات والمخبز بمقار أجهزة مدن أسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وأخميم الجديدة، لمن يرغب من المواطنين في دخول المزادات.