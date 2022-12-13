تابع لايف رابط بث حي مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر في نصف نهائي كأس العالم 2022

الفجر الرياضي
الارجنتين وكرواتيا
الارجنتين وكرواتيا

تابع لايف رابط بث حي مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر في نصف نهائي كأس العالم 2022

يسود التكافؤ بين الأرجنتين وكرواتيا في تاريخ مواجهاتهما المباشرة في كأس العالم لكرة القدم ووديًا، فيما تبدو الثانية خبيرة في الأشواط الإضافية التي خاضتها خمس مرات في آخر ست مباريات ضمن الأدوار الاقصائية، وذلك قبل مبارزتهما الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022.

تابع لايف رابط بث حي مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر في نصف نهائي كأس العالم 2022

وكان المنتخبان ضمنا التأهل إلى نصف النهائي عبر ركلات الترجيح، كرواتيا على البرازيل حاملة اللقب 5 مرات، والأرجنتين أمام هولندا.

تابع لايف رابط بث حي مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر في نصف نهائي كأس العالم 2022

حقق كل منهما فوزين مقابل تعادل واحد في إجمالي المواجهات الثنائية، علمًا بأنهما تقابلا مرتين في دور المجموعات من كأس العالم، حيث فازت الأرجنتين 1-0 في نهائيات 1998، بينما انتصرت كرواتيا 3-0 في روسيا 2018. 

تابع لايف رابط بث حي مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر في نصف نهائي كأس العالم 2022

 

شاهد من هنا 

مباشر بث مباشر كأس العالم الأرجنتين دور المجموعات كرواتيا

مواد متعلقة

تشكيل الأرجنتين اليوم.. سكالوني يستقر على رباعي خط الدفاع أمام كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022

الأكثر قراءة

عاجل.. السجن المؤبد للمتهمين بـ "مقبرة عين شمس"

عاجل..أسعار الدولار مقابل الجنيه بعد توقعات رفع الفيدرالي الفائدة

مفاجأة مدوية.. صخرة الزمالك يخطط للرحيل رغم رفض الادارة

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

انفراد.. ننشر أسماء 22 عنصرا في أكبر خلية إرهابية بالقاهرة الجديدة

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

عاجل.. أول أزمة للزمالك في دوري أبطال إفريقيا

من أجل تحقيق الحلم.. زياش يقود تشكيل المغرب المتوقع أمام فرنسا في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022