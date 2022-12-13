تابع لايف رابط بث حي مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر في نصف نهائي كأس العالم 2022

يسود التكافؤ بين الأرجنتين وكرواتيا في تاريخ مواجهاتهما المباشرة في كأس العالم لكرة القدم ووديًا، فيما تبدو الثانية خبيرة في الأشواط الإضافية التي خاضتها خمس مرات في آخر ست مباريات ضمن الأدوار الاقصائية، وذلك قبل مبارزتهما الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022.

تابع لايف رابط بث حي مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر في نصف نهائي كأس العالم 2022

وكان المنتخبان ضمنا التأهل إلى نصف النهائي عبر ركلات الترجيح، كرواتيا على البرازيل حاملة اللقب 5 مرات، والأرجنتين أمام هولندا.

تابع لايف رابط بث حي مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر في نصف نهائي كأس العالم 2022

حقق كل منهما فوزين مقابل تعادل واحد في إجمالي المواجهات الثنائية، علمًا بأنهما تقابلا مرتين في دور المجموعات من كأس العالم، حيث فازت الأرجنتين 1-0 في نهائيات 1998، بينما انتصرت كرواتيا 3-0 في روسيا 2018.

تابع لايف رابط بث حي مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر في نصف نهائي كأس العالم 2022