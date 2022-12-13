توقعات برفع الفيدرالي اسعار الفائدة اليوم

الاقتصاد
بوابة الفجر

 أعلنت وكالة  سي إن إن الأمريكية في تقرير بشأن توقعات الخطوة المقبلة لقرار الفيدرالي الأمريكي غدًا الأربعاء أن بنك الاحتياطي الأمريكي يتجه إلى رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس.

 

وقالت الوكالة الأمريكية أن هناك اجتماع البنك المركزي المرتقب وأشارت أن الاجتماع الأخير للجنة السياسة لمجلس الاحتياطي 

 

 

وقالت الوكالة إذا لم يكن ذلك كافيًا، فهناك المزيد من الأعمال الدرامية للبنك المركزي التي يجب على المستثمرين التركيز عليها.

 

وأشارت الوكالة إلى أن كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس ليقررا ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لمحاربة التضخم - وستة بنوك مركزية أخرى.

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