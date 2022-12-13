اسعار الذهب تواصل الاستقرار مع ارتفاع احتياطات منجم السكري

واصلت اسعار الذهب في السوق المحلي الاستقرار اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، بعدما اعلن منجم السكري ارتفاع ما يمتلكه من احتياطات الذهب لتصل إلى 11.11 مليون اوقية بقيمة 20 مليار دولار.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022:

استقر سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 عيار 24 عند 1885 جنيه.

واستقر سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 عيار22 عند 1728 جنيه.

واستقر سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 عيار21 عند 1650 جنيه.

واستقر سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 عيار18 عند 1414 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 سجل 13200 جنيه.

اسعار الذهب عالميا:

وتشهدا اسعار الذهب عالميا ارتفاعات مع تراجع اسعار الدولار لترقب صدور بيانات التضخم والتى من المتوقع ان تاتي اقل من التوقعات لتدعم رفع الفيدرالي اسعار الفائدة بوتيرة اقل من المستويات السابقة 50 نقطة اساس فقط بدلا من 75 نقطة اساسي.

وارتفع اسعار الذهب عالميا نحو 0.38% ليصل إلى 1799.25 دولار لاوقية العقود الاجلة ونحو 1787 دولار للاوقية العقود الفورية.