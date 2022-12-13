اسعار الذهب تواصل الاستقرار مع ارتفاع احتياطات منجم السكري

الاقتصاد
اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في مصر اليوم

واصلت اسعار الذهب في السوق المحلي الاستقرار اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، بعدما اعلن منجم السكري ارتفاع ما يمتلكه من احتياطات الذهب لتصل إلى 11.11 مليون اوقية بقيمة 20 مليار دولار.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022:

 استقر سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022  عيار 24  عند 1885 جنيه.

واستقر سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022  عيار22  عند 1728 جنيه.

 واستقر سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022  عيار21  عند  1650 جنيه.

 واستقر سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022  عيار18  عند  1414 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم  الثلاثاء 13 ديسمبر 2022  سجل 13200 جنيه.

اسعار الذهب عالميا:

وتشهدا اسعار الذهب عالميا ارتفاعات مع تراجع اسعار الدولار  لترقب صدور بيانات التضخم والتى من المتوقع ان تاتي اقل من التوقعات لتدعم رفع الفيدرالي اسعار الفائدة بوتيرة اقل من المستويات السابقة 50 نقطة اساس فقط بدلا من 75 نقطة اساسي.

وارتفع اسعار الذهب عالميا نحو 0.38% ليصل إلى 1799.25 دولار لاوقية العقود الاجلة ونحو 1787 دولار للاوقية العقود الفورية.

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