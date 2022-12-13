عاجل.. مشتريات  محلية  تقفز بالبورصة المصرية إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل 2019

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية عند أعلى مستوياته منذ أبريل 2019 نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر، مدفوعة مشتريات قوية من قبل المستثمرون المصريون مع ترقب اجتماع البنك المركزي القادم 22 ديسمبر 2022.

المؤشر الرئيسي عند اعلي مستويات من ابريل 2019:

وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة تعاملات اليوم عند مستويات 15150 نقطة مرتفعا بنسبة 2.9% محققا أرباحا 26.7% منذ بداية العام، والتى جاءت معظمها منذ قرار تحرير البنك المركزي سعر الصرف في 27 أكتوبر الماضي، وارتفع مؤشر " إيجي أكس 70" متساوي الاوزان بنسبة 2.72% ليصل إلى 2826.48 نقطة، وزاد المؤشر الأوسع نطاقا إيجي أكس 100 بنسبة 3.4% ليصل إلى 4179.01 نقطة.

التحوط من التضخم:

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن مشتريات المصرية هي التي دعمت مكاسب البورصة اليوم وذلك للتحوط من احتمال ارتفاع اسعار الدولار وزيادة مستويات التضخم خلال الأيام القادمة.

وربح رأس المال السوقي نحو 26.1 مليار جنيه لتغلق عند مستوى 970.955 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي قيم التداول على الاسهم اليوم نحو 3.6 مليار جنيه وحدها بكمية تداول 1.6 مليار سهم من خلال تنفيذ 203 عملية بيع وشراء.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء وحدهم بصافي 375.8 مليون جنيه مقابل مبيعات عربية واجنبية بقيمة 61.4 مليون جنيه و314.3 مليون جنيه على الترتيب.