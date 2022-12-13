LIVÉ NØW.. بث مباشر مباراة الارجنتين وكرواتيا يلا شوت Yalla Shoot | مباراة الارجنتين بث مباشر ياسين تي في

بث مباشر مباراة الارجنتين أمام كرواتيا في أول مباريات نصف نهائي مونديال قطر 2022 التي توشك على الانتهاء، ويستقبل ملعب لوسيل بمدينة لوسيل أحداث هذه المباراة المرتقبة التي تجمع فريقين كبيرين. أملا في الفوز بلقب المونديال، ويريد المنتخب الأرجنتيني تقديم مستوى رائع في المباراة وقرر التأهل لنهائي المونديال لمواجهة الفائز في مباراة المغرب ضد فرنسا، والتي ستقام غدا على ملعب Al- بث مباشر على ملعب بيت مباراة الارجنتين.

موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022

من المقرر أن تبدأ مباراة الارجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022 اليوم الثلاثاء الموافق 13 -12- 2022.

وتقام مباراة كرواتيا والأرجنتين على أرض ملعب لوسيل، في تمام الـ 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتبث مباراة الارجنتين ضد كرواتيا في تمام الساعة الـ 8 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

ويوافق موعد مباراة الارجنتين وكرواتيا الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية وقطر والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكرواتيا

تم نقل مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022 «مونديال قطر»، عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

تعتبر مجموعة قنوت بين سبورت beIN Sports، هي الناقل الرسمي بقنواتها المفتوحة والمشفرة لمباريات كأس العالم 2022، والتى توجد إلى جانب ذلك عدد كبير من القنوات المفتوحة، لنقل مباريات كأس العالم وهي:

IRIB TV 3 HD Iran.

Ictimai TV HD Azerbaijan.

RTSH Albania.

ERT Greece.

SNRT TNT maroc.

TPA Angola-

Match TV Russia.

DAS Erste Germany.

التشكيل المتوقع للأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائى كأس العالم قطر 2022

حارس المرمى: داميان مارتينيز.

في الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، أوتاميندي، ليساندرو مارتينيز، ماركوس أكونيا.

في الوسط: رودريجو دي بول، آنخيل دي ماريا، أليكسيس ماك اليستير.

في الهجوم: ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز.

تشكيلة كرواتيا المتوقعة ضد الارجنتين في نصف نهائى كأس العالم قطر 2022

حارس المرمي: دومينيك ليفاكوفيتش.

في الدفاع: بورنا سوسا، يوشكو جفارديول، لوفرين، يورانوفيتش.

في الوسط: كوفاسيتش، بروزوفيتش، لوكا مودريتش، ماريو باشاليتش.

في الهجوم إيفان بيريشيتش، أندري كراماريتش.

أسماء المعلقين على المباراة

أعلنت قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة كأس العالم 2022 وقنوات الكأس القطرية أسماء المعلقين لمباراة الأرجنتين وكرواتيا اليوم.

ويلعب المنتخب الأرجنتيني ضد نظيره الكرواتي في تمام الساعة التاسعة مساءًا على استاد لوسيل في نصف نهائي كأس العالم.

ويعلق التونسي رؤوف خليف على القناة الصوتية الأولى لبي إن المفتوحة فيما يعلق الجزائري حفيظ دراجي على الصوتية الثانية.

بينما يعلق المصري أحمد الطيب على الصوتية الأولى لقناة الكأس والبحريني خالد الحدي على القناة الصوتية الثانية.

وأعلنت قناة بي إن سبورتس والكاس إذاعة مباراتي نصف النهائي ترددها المفتوح 11054 H 27500 وهو نفس ما قامت به قنوات الكأس التي تذيع المباراة عبر ترددها 12245 H 27500.

وفي لقاء مليء بالإثارة والمتعة، اقتنص منتخب الأرجنتين، الفائز بكأس العالم عامي 1978 و1986، بطاقة التأهل للدور قبل النهائي للمونديال للمرة السادسة في تاريخه والثانية خلال النسخ الثلاث الأخيرة، عقب فوزه 4 / 3 على منتخب هولندا بركلات الترجيح، التي احتكم إليها المنتخبان عقب تعادلهما 2 / 2 في الوقتين الأصلي والإضافي يوم الجمعة الماضي.

في المقابل، واصل منتخب كرواتيا مغامرته في المونديال، بعدما أطاح بمنتخب البرازيل من البطولة، حيث تعادلا دون أهداف خلال الوقت الأصلي في مباراتهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن تتواصل الإثارة في الوقت الإضافي، الذي انتزع خلال منتخب كرواتيا تعادلا إيجابيا 1 / 1 في الدقائق الأخيرة، ليلجأ المنتخبان لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لرفاق النجم المخضرم لوكا مودريتش.

وسيكون هذا هو اللقاء الثالث بين المنتخبين في كأس العالم والأول في الأدوار الإقصائية، حيث سبق أن لعبا بمرحلة المجموعات في نسختي 1998 بفرنسا والمونديال الماضي في روسيا عام 2018.

وتبادل المنتخبان الفوز في مباراتيهما السابقتين، حيث فاز منتخب الأرجنتين 1 / صفر في اللقاء الأول، في حين حقق منتخب كرواتيا انتصارا ضخما 3 / صفر في المباراة الأخرى.

ويأمل زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، في قيادة فريقه لتكرار هذا الانتصار التاريخي للنسخة الثانية على التوالي، مشددا على أنه ينوي تكرار الأسلوب الذي اتبعه خلال المباراة السابقة لإيقاف الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي.