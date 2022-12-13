يلا لايف مباراة كرواتيا والأرجنتين في نص نهائي كأس العالم 2022

بث مباشر مباراة كرواتيا والأرجنتين في نص نهائي كأس العالم 2022، والقنوات الناقلة، والتشكيلات المتوقعة سجل المنتخب الكرواتي فوزًا صعبًا بنتيجة 4-2 على نظيره البرازيلي بركلات الترجيح، بعد 120 دقيقة بين الفريقين، والتي انتهت بالتعادل 1-1 خلال مباراة جمعت الفريقين على استاد المدينة التعليمية، في افتتاح ربع نهائي النسخة الحالية من مونديال قطر 2022، ليصبح المنتخب الكرواتي أول من يتأهل لنصف نهائي المونديال.

مباراة الارجنتين وكرواتيا بث مباشر

بث مباشر الارجنتين وكرواتيا يلا شوت، حسم المنتخب الارجنتيني تأهله إلى نصف النهائي بعد الفوز على منتخب الطواحين (منتخب هولندا) في المباراة الماضية بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الاصلي والاضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، وقدم منتخب الارجنتين مستوى رائع حيث ظل متقدمًا بثنائية نظيفة حتى قبل نهاية المباراة بـ10 دقائق، وغاب التركيز عن لاعبي التانجو في الدقائق الاخيرة واستطاع لاعبي هولندا تسجيل هدفين والعودة إلى المباراة، واختتم المنتخب الارجنتيني تدريباته بالامس استعدادًا لهذه المواجهة وتدرب على ركلات الترجيح جيدًا تحسبًا لنتيجة المباراة بالتعادل، الارجنتين وكرواتيا بث مباشر.

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مشاهدة مباراة الارجنتين بث مباشر، ظهر المدرب زلاتكو داليتش مدرب المنتخب الكرواتي بالامس في مؤتمر صحفي للحديث عن المواجهة امام الارجنتين، وقال: سنواجه منتخب قوي، يحلم بالفوز بكأس العالم، وقال أيضًا: قمنا بتحليل لعب إسلوب لعب المنتخب الارجنتيني ونحن على ثقة باللاعبين لتخطي الأرجنتين، ويذكر أن المنتخب الكرواتي تفوق على منتخب الارجنتين بثلاثية نظيفة في مباراة دور المجموعات، ويرغب منتخب الارجنتين في تعويض الخسارة بفوز في مباراة اليوم والإطاحة بمنتخب كرواتيا خارج البطولة، لكن منتخب كرواتيا لديه آمال كبيرة في هذه البطولة وتجددت آماله بعد تخطي البرازيل في ربع النهائي، الارجنتين ضد كرواتيا مباشر.

مشاهدة مباراة الارجنتين بث مباشر

مباراة الارجنتين مباشر، اعلن الاتحاد الدولي فيفا عن اقامة هذه المباراة على ستاد لوسيل، وسيعلن الحكم عن ضربة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت قطر والسعودية ونعرض لكم الآن موعد انطلاق احداث هذه المباراة المرتقبة بتوقيت بعض الدول الأخرى:

• 10:00 مساءً بتوقيت السعودية

• 9:00 مساءً بتوقيت مصر

• 10:00 مساءً بتوقيت العراق

• 10:00 مساءً بتوقيت فلسطين

• 10:00 مساءً بتوقيت سوريا

• 8:00 مساءً بتوقيت تونس

• 8:00 مساءً بتوقيت المغرب

• 8:00 مساءً بتوقيت الجزائر

• 10:00 مساءً بتوقيت اليمن

• 10:00 مساءً بتوقيت لبنان

• 9:00 مساءً بتوقيت السودان

• 9:00 مساءً بتوقيت ليبيا

• 10:00 مساءً بتوقيت قطر

• 10:00 مساءً بتوقيت الاردن

• 10:00 مساءً بتوقيت الكويت

• 10:00 مساءً بتوقيت البحرين

• 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات

• 11:00 مساءً بتوقيت سلطنة عمان

• 7:00 مساءً بتوقيت موريتانيا

• 10:00 مساءً بتوقيت جزر القمر

• 10:00 مساءً بتوقيت الصومال

• 10:00 مساءً بتوقيت جيبوتي

• 7:00 مساءً بتوقيت غرينيتش GMT

الارجنتين وكرواتيا بث مباشر

تمثل مباراة اليوم اهمية كبيرة للمنتخبين وخاصة منتخب التانجو الذي جاء إلى قطر من اجل التتويج بلقب كأس العالم بعد غياب طويل، ويقدم منتخب الارجنتين مردود جيد خلال اللقاءات التي خاضها في المونديال حتى الان، وخسر مباراة وحيدة امام المنتخب السعودي بهدفين لهدف في مباراة الجولة الاولى من دور المجموعات.

يخوض منتخب كرواتيا لقاء صعب مساء اليوم امام منتخب الارجنتين، ويامل لاعبي منتخب كرواتيا تكرار الفوز على الارجنتين مثلما فازوا في دور المجموعات بكأس العالم 2018، لكن مواجهة اليوم في نصف النهائي، وسنرى من سيحسم تأهله إلى نهائي المونديال الذي سوف يقام يوم الأحد القادم على ستاد لوسيل.

مباراة الارجنتين ضد كرواتيا اليوم مباشر

من المؤكد أن يخوض منتخب الارجنتين مباراة اليوم بالعناصر الأساسية في جميع الخطوط نظرا لاهمية هذه المباراة بالنسبة لهم، ومن المتوقع أن يبدا مدرب منتخب الارجنتين مباراة اليوم بهذه الاسماء في التشكيل الاساسي للمباراة: حارس المرمى: يميليانو مارتينيز، خط الدفاع: ماركوس اكونيا، ليساندرو مارتينيز، كريستيان روميرو، ناهويل مولينا، خط الوسط: انزو فرنانديز، رودريغو دي باول، اليكسيس ماك اليستر، باولو ديبالا، خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي.

اعلنت شبكة قنوات بي ان سبورتس عن نقل هذه المباراة عبر قناة بي ان ماكس بتعليق حفيظ دراجي، كما ان المباراة تذاع عبر قناة بي ان المفتوحة بتعليق حفيظ دراجي وعبر قناة الكاس المفتوحة بتعليق أحمد الطيب.