مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر "الأسطورة" في كأس العالم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر "الأسطورة" في كأس العالم  تنطلق اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 مباراة نصف نهائي كأس العالم، حيث تواجه الأرجنتين نظيرتها الكرواتية على ملعب لوسيل.
وتغلب المنتخب الأرجنتيني على هولندا 4-3 بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2، وسجلت هولندا فوت فيخورست في الدقيقتين 83 و90، وسجل "تانجو" ناهويل مولينا في الدقيقة 35 وليونيل ميسي في الدقيقة 73. اللحظة.

فازت كرواتيا على البرازيل بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل 1-1. وسجل برونو بيتكوفيتش لكرواتيا في الدقيقة 117 ولسامبا نيمار في الدقيقة 105.

يشار إلى أن المباراة الأخيرة جمعت بين كرواتيا والأرجنتين 3-صفر، وسجلت لكرواتيا أنتي ريبيتش في الدقيقة 53 ولوكا مودريتش في الدقيقة 80 وإيفان راكيتيتش.

فيما تأهل المنتخب الأرجنتيني على حساب نظيره الهولندي بركلات الترجيح مساء الجمعة في المباراة الثانية لربع نهائي مونديال 2022 التي تقام الآن في قطر.
ومن المقرر أن تقام المواجهة الأولى في نصف نهائي مونديال 2022 بين كرواتيا والأرجنتين يوم الثلاثاء المقبل 13 ديسمبر في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة ستقام على استاد لوسيل.

كرواتيا × الأرجنتين – الثلاثاء 13 ديسمبر – 21:00 – ملعب لوسيل

موعد مباراة كرواتيا والأرجنتين في كأس العالم
ويلعب المنتخب الكرواتي مع الأرجنتين مساء الثلاثاء المقبل، الموافق الثالث عشر من ديسمبر، في نصف نهائي مونديال 2022.

ويحدد الحكم انطلاق مباراة كرواتيا ضد الأرجنتين مساء الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي للقاهرة، الساعة العاشرة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا والأرجنتين

وستنقل أحداث مباراة كرواتيا والأرجنتين على الهواء مباشرة وحصريا على قنوات مجموعة بي إن سبورتس وكذلك على قناة كأس الرياضة التي لها حقوق بث نهائي مونديال 2022 في قطر.

سيتم بث المباراة على قنوات beIN Sports HD 1 Max وAlkass EXTRA One HD ؛ لم يعرف بعد ما إذا كان سيتم بثه على قناة مفتوحة.

beIN Sports HD 3 Max
beIN Sports HD 1 Max
Alkass EXTRA One HD
Alkass EXTRA TWO HD

لمشاهدة البث المباشر الآن “الارجنتين وكرواتيا” اضغط هنا 

التشكيلة المتوقعة لمنتخب كرواتيا والأرجنتين
التشكيلة المتوقعة لمنتخب الأرجنتين
من المتوقع أن تبدأ الأرجنتين أمام كرواتيا في المونديال بـ:

حارس المرمى: إميليانو مارتينيز
خط دفاعي: نيكولاس أوتاميندي – ناهول مولينا – كريستيان روميرو – ماركوس أكونيا
خط الوسط: رودريجو دي بول – إنزو فرنانديز – أليكسيس مكاليستر
خط الهجوم: جوليان الفاريز – ليونيل ميسي – دي ماريا
التشكيلة المتوقعة لمنتخب كرواتيا
من المحتمل أن يدخل المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش المباراة مع التشكيلة الأساسية المتوقعة ضد الأرجنتين في نص نهائي كأس العالم 2022 على النحو التالي:

حارس المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش
الدفاع: بورنا سونا، لوفرين، يوسكو جوارديول، يوسيب يورانوفيتش.
لاعبو الوسط: كوفاسيتش، بروزوفيتش، لوكا مودريتش.
خط الهجوم: أندريه كرامارك (لوفرو ماير)، ماركو ليفيا (ماريو باساليك)، بيريسيتش.
موعد المباراة النهائية لكأس العالم 2022
يبحث مشجعو كرة القدم عن تاريخ انتهاء كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي يقام حاليًا في قطر.

وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال 2022 على استاد خليفة.

على الرغم من تحديد موعد المباراة النهائية لكأس العالم 2022 في 18 ديسمبر 2022 على ملعب لوسيل الدولي، الذي يصادف اليوم الوطني لدولة قطر.

تقام المباراة النهائية الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي في القاهرة والساعة 18:00 بالتوقيت المحلي في مكة المكرمة والدوحة.

توقيت مباراة الارجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022
تبدأ مباراة نصف النهائي بين الأرجنتين وكرواتيا الساعة 10:00 صباحا.

الساعة 20:00 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.
الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.
الساعة 22:00 بتوقيت السعودية وقطر والعراق ولبنان والأردن وفلسطين وسوريا.
الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

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