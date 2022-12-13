بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا في قبل نهائي كأس العالم ٢٠٢٢

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مباراة كرواتيا والأرجنتين في نص نهائي كأس العالم 2022، والقنوات الناقلة، والتشكيلات المتوقعة سجل المنتخب الكرواتي فوزًا صعبًا بنتيجة 4-2 على نظيره البرازيلي، بركلات الترجيح، بعد 120 دقيقة بين الفريقين، والتي انتهت بالتعادل 1-1 خلال مباراة جمعت الفريقين على استاد المدينة التعليمية.، في افتتاح ربع نهائي النسخة الحالية من مونديال قطر 2022، ليصبح أول منتخب كرواتي يتأهل. لنصف نهائي كأس العالم.

فيما تأهل المنتخب الأرجنتيني على حساب نظيره الهولندي، بركلات الترجيح، مساء الجمعة، في المباراة الثانية من ربع نهائي مونديال 2022، التي تقام الآن في قطر.
ومن المقرر أن تقام المواجهة الأولى في نصف نهائي مونديال 2022 بين كرواتيا والأرجنتين الثلاثاء المقبل 13 ديسمبر الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستقام على ملعب لوسيل.

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بث مباشر مباراة  الأرجنتين ضد كرواتيا الآن،  Argentina vs Croatia في قبل نهائي كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢، نقدم مشاهدة مباراة الأرجنتين  وكرواتيا المواجهة النارية التي تجمع بين المنتخبين، في افتتاحية دور النصف النهائي من كأس العالم 2022 قطر، لقاء سيكون في قمة الصعوبة علي الطرفين، لان المنافسة ستكون ملتهبة علي اقتناص بطاقة الصعود للمباراة النهائية بين الأسطورة ليونيل ميسي قائد التانجو ولوكا مودريتش بحثا عن إنجاز الصعود للمرة الثانية على التوالي في كأس العالم وتكرار إنجاز روسيا ٢٠١٨.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم 

وتنطلق مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا بث مباشر في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة بث مباشر، ضغوطات كبيرة مسيطرة علي الارجنتين قبل مباراة كرواتيا، حيث انتشرت للاعبين مقطع فيديو غير اخلاقي عقب الفوز علي هولندا والاحتفال بالصعود، ثم تعرض ليونيل ميسي للهجوم من قبل الجماهير عقب تصرفه الغير اخلاقي مع لاعب هولندا الذي جاء لطلب قميصه عقب نهاية اللقاء لكن الإرجنتيني ظن بأنه يستفزه اثناء تحدثه لوسائل الاعلام، وهذا طبيعي لان التانجو أصبح المرشح الأول والأقوي بين الأربع منتخبات الذي وصلوا للمربع الذهبي لحسم المونديال لصالحه، يذكر بأن الفائز في هذه الموقعة الكبيرة سيلتقي بين الفائز من لقاء المغرب وفرنسا غدا.

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