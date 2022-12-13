"في العارضة" مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم 2022 بث مباشر

مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا في مونديال 2022، بث مباشر - حيث يلعب المنتخب الأرجنتيني ضد نظيره الكرواتي في مباراة نصف نهائي مونديال قطر 2022، وسط ترقب من الجماهير ومشجعي كرة القدم للفريق الذي سيفوز باللقب. لقب كأس العالم بعد أن حقق المنتخب الأرجنتيني فوزا ساحقا خلال مباراة صعبة لعبها أمام منتخب هولندا، ووصل إلى ركلات الترجيح، وتأهلت الأرجنتين إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022.

وحقق المنتخب الكرواتي فوزا مفاجئا للغاية على منتخب البرازيل الذي رشح للفوز بكأس العالم 2022 من خلال ركلات الترجيح، وبذلك يصبح المنتخب الكرواتي أول من يتأهل لنصف نهائي مونديال 2022. في قطر، لتحديد موعد مع منتخب الأرجنتين في 13 ديسمبر 2022.

موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا

تنطلق أول مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022 يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 وهي مباراة الأرجنتين وكرواتيا على أرض ملعب لوسيل في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية والساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين والساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات.

يتقابل الفائز في مباراة الأرجنتين وكرواتيا مع المتأهل من مباراة نصف النهائي الآخر بين فرنسا والمغرب الأربعاء، في نهائي كأس العالم يوم الأحد المقبل على استاد البيت في قطر، حيث ستكون مباراة الأرجنتين وكرواتيا مواجهة بين وصيفي النسختين السابقتين، حيث أنهى رفاق ليونيل ميسي نسخة 2014 في المركز الثاني، فيما اكتفى زملاء لوكا مودريتش بنفس المركز في النسخة الماضية 2018.

تمكن المنتخب الأرجنتيني من الفوز في 3 مباريات ضمن كأس العالم 2022، كانت على حساب المكسيك وبولندا وأستراليا، بينما خسر مباراة ضد السعودية، وتعادل أخرى مع هولندا، قبل أن يحسم التأهل بركلات الترجيح، فيما لم يتعرض منتخب كرواتيا للخسارة، لكنه اكتفى بفوز وحيد على حساب كندا، و4 تعادلات مع المغرب وبلجيكا في دور المجموعات، واليابان والبرازيل في الأدوار الإقصائية، قبل أن يحسم تأهله في كل مرة من علامة الجزاء، وبهذا فإن منتخب الأرجنتين يتفوق من حيث عدد الانتصارات، إلا أن الجانب الكرواتي يتسلح بسجله الخالي من الخسارة حتى الآن.

ويسود التكافؤ بين الأرجنتين وكرواتيا في تاريخ مواجهاتهما المباشرة في كأس العالم لكرة القدم ووديًا، فيما تبدو الثانية خبيرة في الأشواط الإضافية التي خاضتها خمس مرات في آخر ست مباريات ضمن الأدوار الاقصائية، وذلك قبل مبارزتهما اليوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022.

الأرجنتين وكرواتيا تحدٍ قوي

ضمن المنتخبان التأهل إلى نصف النهائي عبر ركلات الترجيح، كرواتيا على البرازيل حاملة اللقب 5 مرات، والأرجنتين أمام هولندا.

أما الأرجنتين، بطلة 1978 و1986، فقد فازت في المباريات الأربع التي خاضتها في المربع الذهبي: ضد الولايات المتحدة عام 1930 (6-1)، بلجيكا عام 1986 (2-0)، إيطاليا عام 1990 (1-1، 4-3 بركلات الترجيح) وهولندا عام 2014 (0-0، 4-2 بركلات الترجيح).

تعرّضت الأرجنتين لخسارة واحدة فقط في آخر 41 مباراة دولية خاضتها، أمام السعودية 1-2 في باكورة مبارياتها في نسخة قطر الحالية، محققة 28 انتصارًا و12 تعادلًا. في المقابل، خسرت كرواتيا مرة واحدة في آخر 12 مباراة في كأس العالم، في نهائي 2018، إذ فازت في خمس وتعادلت في ست.

مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر

سيتم نقل مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022، على قنوات beIN Sports HD 1 Max وAlkass EXTRA One HD؛ وليس معروف حتى الآن ما إذا كانت ستُذاع على القناة المفتوحة.