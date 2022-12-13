الدكتور مصطفى ثابت ينعى والدة محمود المملوك

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الدكتور مصطفى ثابت
الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير بوابة الفجر

ينعى الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، وفاة والدة الأستاذ محمود المملوك، رئيس تحرير موقع القاهرة 24، التي وافتها المنية اليوم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة، وأن يسكنها فسيح جناته.
ويقدم «ثابت»، وكل العاملين في الموقع، خالص العزاء لأسرة الفقيدة داعين الله يلهمهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ورحلت عن عالمنا منذ قليل، والدة الكاتب الصحفي محمود المملوك، بعد معاناة مع مرض السرطان.

وكتب «المملوك»، قبل قليل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي في ذمة الله، مؤكدًا أنه سيتم إعلان تفاصيل العزاء لاحقًا».

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