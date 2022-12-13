مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر اليوم الثلاثاء كأس العالم 2022 لايف دون تقطيع

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا، التي تبث على الهواء مباشرة، اليوم الثلاثاء، مونديال 2022 بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور الملايين من جماهير المنتخب الأرجنتيني.

يلتقي الفريقان وهما يعلمان أن هناك مكانًا متاحًا في المباراة النهائية، مع احتمال أن تكون على بعد مباراة واحدة فقط من رفع الكأس.

وتتطلع الأرجنتين للوصول إلى نهائي المونديال للمرة السادسة، بينما تأمل كرواتيا أن تكتب نفسها في كتب التاريخ باعتبارها رابع دولة أوروبية تصل إلى النهائيات على التوالي.

كانت الأرجنتين وكرواتيا ضيفين مفاجئين في نهائيات كأس العالم الأربع. ولكن كما كشف المنتخب الكرواتي في 2018 والعديد من المتأهلين لنصف النهائي، فإن الخطوتين المتبقيتين للفوز ببطولة العالم قد تكون الأكثر حدة.

في 21 نسخة من كأس العالم على مدار 92 عامًا مع 79 دولة، لا يزال هناك ثمانية فائزين فقط و13 فقط وصلوا إلى النهائيات. وكانت إسبانيا آخر من انضم إلى نخبة الأبطال في 2010 بعد فرنسا في 1998 والأرجنتين في 1978.

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مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر

أقصت كرواتيا البرازيل المرشحة للبطولة يوم الجمعة وتواجه الآن تحديا كبيرا آخر يوم الثلاثاء عندما تواجه الأرجنتين في الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2022. وصل الكرواتيون إلى النهائي في عام 2018، وخسروا 4-2 أمام فرنسا في النهائي. هزموا البرازيل بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي يوم الجمعة حيث لعب الفريقان في التعادل 1-1، وجاء كلا الهدفين في الوقت الإضافي. الأرجنتين هي بطلة مرتين وكانت وصيفة في عام 2014، وتحاول الفوز بالجائزة النهائية لليونيل ميسي فيما يرجح أن يكون آخر ظهور له في كأس العالم. سمح La Albiceleste بالتعادل مع هولندا في الوقت المحتسب بدل الضائع في ربع النهائي. جعل ذلك النتيجة 2-2، لكن الأرجنتين انتصرت في ركلات الترجيح.

من المقرر انطلاق المباراة اليوم الثلاثاء في استاد لوسيل في الساعة 2 مساء بالتوقيت الشرقي. الأرجنتين هي المرشحة -125 (المخاطرة ب 125 دولارا للفوز ب 100 دولار) في تشكيلة الأموال لمدة 90 دقيقة في أحدث قائمة للأرجنتين ضد كرواتيا بواسطة Caosars Sportsbook. كرواتيا هي +370 المستضعفين، والسحب لديه جائزة +240 وأكثر / أقل لإجمالي الأهداف يتم تحديده عند 2.5. قبل أن تقفل أي انتخابات بين كرواتيا والأرجنتين، يجب أن ترى تنبؤات كأس العالم ونصائح المراهنة من نموذج كرة القدم المثبت

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