مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot تويتر الآن نصف نهائي كأس العالم الثلاثاء 13-12-2022

مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر يلا شوت اليوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر 2022، مباراة نصف نهائي كأس العالم والتي نجح الأرجنتين في حسم تأهله رسميًا عقب الإطاحة بهولندا بعد مباراة ماراثونية أمام الطاحونة الهولندية، ويلتقي بنظيره الكرواتي، وموعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم سنتعرف عليها كما نوفر لكم رابط بث مباشر مباراة المنتخب الأرجنتيني ضد الكرواتي دون تقطيع فيما يلي.

موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر نصف النهائي كأس العالم

تنطلق مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر في نصف النهائي الساعة 9:00 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكرواتيا

هناك العديد من القنوات التي تدعي نقل مباراة الأرجنتين في نصف النهائي ضد كرواتيا في مونديال قطر 2022 ولكن شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية قد نوهت في وقت سابق عن أنها الناقل الوحيد والحصري لكافة المبارايات المقامة في كاي العالم، وكانت أعلنت في وقت سابق أيضا هن بث مباشر لـ 22 لقاء خلال كأس العالم على القنوات المفتوحة على النايل سات وفيما يلي نعرض القنوات المفتوحة لنقل مباراة الأرجنتين وكرواتيا:

بي إن سبورتس ماكس إتش دي 1.

beIN sports HD 2 MAX.

قناة الكأس إكسترا.

أبو ظبي الرياضية.

معلق مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر

أسندت مجموعة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق علي مباراة كرواتيا والارجنتنين إلى المعلق الرياضي عصام الشوالي، بينما أسندت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية التعليق إلى خالد الطيب.

طاقم تحكيم مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف النهائي كأس العالم 2022

أعلنت لجنة الفيفا عن أسماء طاقم التحكيم مباراة الأرجنتين وكرواتيا اليوم الثلاثاء، وتم اختيار دانييلي أورساتو (إيطالي) حكم مباراة اليوم. أما مهمة الحكم الرابع في مباراة الأرجنتين وكرواتيا تم اسنداها إلى محمد عبد الله محمد (إماراتي) ونعرض لكم فيما يلي أسماء طاقم حكام مباراة الأرجنتين أمام كرواتيا في نصف النهائي:

حكم ساحة دانييلي أورساتو.

مساعد أول تشيرو كاربوني.

مساعد ثان أليساندرو جياليتيني.

حكم رابع محمد عبدالله محمد.

حكم الـ VAR ماسيمليانو إيراتي.

مساعد حكم الـ VAR باولو فاليري.

حكم VAR تسلل كاثرين نيسبيت.

دعم VAR خوان سوتو.

تشكيل الأرجنتين وكرواتيا في نصف النهائي كأس العالم 2022

تقام مباراة الأرجنتين وكرواتيا نصف نهائي كأس العالم اليوم الثلاثاء، ويخوض المنتخبين المباراة بغيابات مؤثرة في صفوفهم إذ يتغيب من قائمة راقصي التانغو لاعبين للإيقاف وهما جونزالو مونتيل، ماركوس أكونيا، ومن المتوقع أن يدفع ليونيل سكالوني باللاعب خوان فويث لتغطية الفجوة التي يعاني منها في منطقة الظهير الأيسر، بينما يدخل الناريون مباراته كامل العدد، وفيما يلي نعرض التشكيل المتوقع لمنتخبين.

تشكيل منتخب الأرجنتين نصف نهائي كأس العالم

نتيجة الغيابات الاضراارية في منتخب الأرجنتين بسبب الإيقاف من المتوقع أن يبدأ ليونيل سكالوني مباراته اليوم أمام منتخب كرواتيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: أوتاميندي، روميرو أكونيا.

خط الوسط: فيرنانديز، دي باول، مكاليستر.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، الفاريز، جوميز.

تشكيل منتخب كرواتيا نصف نهائي كأس العالم

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني لمنتخب كرواتيا زلاتكو داليتش مباراته اليوم أمام الأرجنتين بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: لوفرين، سوسا، يورانوفيتش، جفارديول.

خط الوسط: بروزوفيتش، كوفاسيتس، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: بيتكوفيتش، بيرسيتش، كراماريتش.

المواجهات السابقة بين الأرجنتين وكرواتيا

تواجه المنخب الكرواتي والارجنتني سابقا في إطار بطولة كأس العالم في لقاءاين سايقين، المواجهة الأولى التي جمعت بينهم في عام 1998 وانتهت بفوز الأرجنتين بهدف واحد دون رد، والمواجهة الثانية أقيمت في كأس العالم روسيا 2018 وانتهت بفوز منتخب كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد.

نتيجة مباراة الأرجنتين وكرواتيا نصف نهائي كأس العالم 2022

مباراة الأرجنتين وكرواتيا تنتهي بفوز منتخب الأرجنتين علي منتخب كرواتيا هو ما نتوقع حدوثه.