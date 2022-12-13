مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot تويتر الآن نصف نهائي كأس العالم الثلاثاء 13-12-2022

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر يلا شوت اليوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر 2022، مباراة نصف نهائي كأس العالم والتي نجح الأرجنتين في حسم تأهله رسميًا عقب الإطاحة بهولندا بعد مباراة ماراثونية أمام الطاحونة الهولندية، ويلتقي بنظيره الكرواتي، وموعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم سنتعرف عليها كما نوفر لكم رابط بث مباشر مباراة المنتخب الأرجنتيني ضد الكرواتي دون تقطيع فيما يلي.
موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر نصف النهائي كأس العالم
تنطلق مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر في نصف النهائي الساعة 9:00 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكرواتيا

هناك العديد من القنوات التي تدعي نقل مباراة الأرجنتين في نصف النهائي ضد كرواتيا في مونديال قطر 2022 ولكن شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية قد نوهت في وقت سابق عن أنها الناقل الوحيد والحصري لكافة المبارايات المقامة في كاي العالم، وكانت أعلنت في وقت سابق أيضا هن بث مباشر لـ 22 لقاء خلال كأس العالم على القنوات المفتوحة على النايل سات وفيما يلي نعرض القنوات المفتوحة لنقل مباراة الأرجنتين وكرواتيا:

بي إن سبورتس ماكس إتش دي 1.
beIN sports HD 2 MAX.
قناة الكأس إكسترا.
أبو ظبي الرياضية.

لمشاهدة البث المباشر الآن “الارجنتين وكرواتيا” اضغط هنا 
 

معلق مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر

أسندت مجموعة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق علي مباراة كرواتيا والارجنتنين إلى المعلق الرياضي عصام الشوالي، بينما أسندت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية التعليق إلى خالد الطيب.
طاقم تحكيم مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف النهائي كأس العالم 2022
أعلنت لجنة الفيفا عن أسماء طاقم التحكيم مباراة الأرجنتين وكرواتيا اليوم الثلاثاء، وتم اختيار دانييلي أورساتو (إيطالي) حكم مباراة اليوم. أما مهمة الحكم الرابع في مباراة الأرجنتين وكرواتيا تم اسنداها إلى محمد عبد الله محمد (إماراتي) ونعرض لكم فيما يلي أسماء طاقم حكام مباراة الأرجنتين أمام كرواتيا في نصف النهائي:

حكم ساحة دانييلي أورساتو.
مساعد أول تشيرو كاربوني.
مساعد ثان أليساندرو جياليتيني.
حكم رابع محمد عبدالله محمد.
حكم الـ VAR ماسيمليانو إيراتي.
مساعد حكم الـ VAR باولو فاليري.
حكم VAR تسلل كاثرين نيسبيت.
دعم VAR خوان سوتو.
تشكيل الأرجنتين وكرواتيا في نصف النهائي كأس العالم 2022
تقام مباراة الأرجنتين وكرواتيا نصف نهائي كأس العالم اليوم الثلاثاء، ويخوض المنتخبين المباراة بغيابات مؤثرة في صفوفهم إذ يتغيب من قائمة راقصي التانغو لاعبين للإيقاف وهما جونزالو مونتيل، ماركوس أكونيا، ومن المتوقع أن يدفع ليونيل سكالوني باللاعب خوان فويث لتغطية الفجوة التي يعاني منها في منطقة الظهير الأيسر، بينما يدخل الناريون مباراته كامل العدد، وفيما يلي نعرض التشكيل المتوقع لمنتخبين.

تشكيل منتخب الأرجنتين نصف نهائي كأس العالم
نتيجة الغيابات الاضراارية في منتخب الأرجنتين بسبب الإيقاف من المتوقع أن يبدأ ليونيل سكالوني مباراته اليوم أمام منتخب كرواتيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مارتينيز.
خط الدفاع: أوتاميندي، روميرو أكونيا.
خط الوسط: فيرنانديز، دي باول، مكاليستر.
خط الهجوم: ليونيل ميسي، الفاريز، جوميز.
تشكيل منتخب كرواتيا نصف نهائي كأس العالم
من المتوقع أن يبدأ المدير الفني لمنتخب كرواتيا زلاتكو داليتش مباراته اليوم أمام الأرجنتين بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.
خط الدفاع: لوفرين، سوسا، يورانوفيتش، جفارديول.
خط الوسط: بروزوفيتش، كوفاسيتس، لوكا مودريتش.
خط الهجوم: بيتكوفيتش، بيرسيتش، كراماريتش.
المواجهات السابقة بين الأرجنتين وكرواتيا
تواجه المنخب الكرواتي والارجنتني سابقا في إطار بطولة كأس العالم في لقاءاين سايقين، المواجهة الأولى التي جمعت بينهم في عام 1998 وانتهت بفوز الأرجنتين بهدف واحد دون رد، والمواجهة الثانية أقيمت في كأس العالم روسيا 2018 وانتهت بفوز منتخب كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد.
نتيجة مباراة الأرجنتين وكرواتيا نصف نهائي كأس العالم 2022
مباراة الأرجنتين وكرواتيا تنتهي بفوز منتخب الأرجنتين علي منتخب كرواتيا هو ما نتوقع حدوثه.

كرواتيا بث الاسطورة مشاهدة مباراة كرواتيا والارجنتين Yalla Shoot مباراة كرواتيا والارجنتين كيفية مشاهدة مباراة كرواتيا والارجنتين Yalla Shoot بين سبورت مشاهدة مباراة إنجلترا وكرواتيا بث بين سبورت المفتوحة مباراة كرواتيا والارجنتين أهداف مباراة كرواتيا والارجنتين كرواتيا أمام إنجلترا كرواتيا ضد إنجلترا إنجلترا ضد كرواتيا مباشر كرواتيا لايف مباراة كرواتيا والارجنتين مباشر انجلترا مباشر اليوم كرواتيا والارجنتين انجلترا وكرواتيا بث مباشر كرواتيا والارجنتين مباشر المنتخب كرواتياي بث مباشر المنتخب الإنجليزي بث مباشر بث مباشر انجلترا اليوم بث مباشر كرواتيا والارجنتين بث مباشر مباراة كرواتيا والارجنتين تشكيل إنجلترا أمام كرواتيا كأس العالم 2022 بث مباشر ماتش كرواتيا والارجنتين مباراة كرواتيا أمام إنجلترا مباراة إنجلترا اليوم بث مباشر بث مباشر مباراة كرواتيا والارجنتين اليوم مباشر مباراة كرواتيا اليوم مباشرة مباراة كرواتيا اليوم مباشرة الان مباراة كرواتيا بث مباشر مباراة كرواتيا ضد إنجلترا مباراة كرواتيا مباشرمباراة كرواتيا والارجنتين مباراة إنجلترا وكرواتيا بث مباشر مشاهدة كرواتيا والارجنتين بث مباشر مشاهدة مباراة انجلترا الان مشاهدة مباراة كرواتيا اليوم مباشر مشاهدة مباراة كرواتيا ضد إنجلترا بث مباشر مشاهدة مباراة انجلترا مباشر الان مشاهدة مباراة كرواتيا والارجنتين مشاهدة مباراة كرواتيا والارجنتين بث مباشر منتخب الأرجنتين منتخب كرواتيا مواجهات كرواتيا والارجنتين موعد مباراة كرواتيا والارجنتين

الأكثر قراءة

الان ŇÔŴ LÌVE.. بث مباشر الارجنتين وكرواتيا يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة الارجنتين وكرواتيا بث مباشر اليوم 2022-12-13 يلا شوت

رابط يلا شوت مشاهدة مباراة الارجنتين وكرواتيا بث مباشر yalla shoot رابط تويتر twitter Messi goal hd

يلا LIVE NOW بث مباشر مباراة الأرجنتين وكرواتيا يلا شوت تويتر ON LIVE جودة عالية|| مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا Argentina vs Croatia هدف ميسي اليوم

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا فى نصف نهائى كأس العالم قطر 2022

مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر كورة لايف koora live بتاريخ 13-12-2022 كأس العالم 2022

عاجل.. ارتفاع أسعار الذهب فى الصاغة المصرية خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء

مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر في كأس العالم القناة المفتوحة

رابط مجاني بث مباشر الارجنتين وكرواتيا الان مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا رابط تويتر لايف goal Messi Argentina live hd