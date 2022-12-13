الان ŇÔŴ LÌVE.. بث مباشر الارجنتين وكرواتيا يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة الارجنتين وكرواتيا بث مباشر اليوم 2022-12-13 يلا شوت

بث مباشر الارجنتين وكرواتيا الان Argentina vs Croatia، نعرض من خلال موقعنا الرائد الفجر مشاهدة مباراة الارجنتين وكرواتيا اللقاء الذي سنقص به مواجهات دور النصف النهائي في كأس العالم 2022، موقعة لا تقبل القسمة علي اثنين بالتأكيد وستكون حظوظ بث مباشر الارجنتين وكرواتيا يلا شوت، متساوية بشكل متقارب والدوافع والمعنويات واحدة تقريبًا، لانهم تأهلوا إلي هذه النقطة بطريقة واحدة وهي ركلات الجزاء، وهذا يعني بأننا علي موعد مع سهرة مونديالية من العيار الثقيل، ستحدد الطرف الأول للمباراة النهائية، جميع المؤشرات تقول بأنها ستكون مباراة “عصيبة” علي الطرفين ومن سيكون في حالته ومستواه التي اعتدنا عليه منه سيكون الانتصار حليفه، بث مباشر الارجنتين وكرواتيا.

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بث مباشر الارجنتين الان، يسير الارجنتين في الاتجاه الصحيح له في المونديال القطري حتي الآن، هذا ليس مجرد كلام، بل اللقاءات القوية التي دخل فيها بشكل متتالي هي التي تثبت صحة هذا الحديث، بداية من مشوار الارجنتين في دور المجموعات تعرض لخسارة امام السعودية، الهزيمة التي جائت برد فعل عكسي منه وعلمت اللاعبين درس كبير وهو عدم الاستهان بأي منافس سيلاقوه طوال مشوارهم بكأس العالم وهو ما قد حدث ونتيجة عن ذالك صعدوا كأول مجموعتهم، ثم بداية رحلتهم في مرحلة البلاي اوف تقابلوا امام استراليا وفازوا عليه بهدفين مقابل هدف وحيد، ثم بعدها اصطدموا بهولندا في لقاء كان قوي من الناحية الفنية ولم يتمكنوا من حسم اللقاء في اشواطه الاصلية أو الاضافية واتجهنا لضربات الجزاء وحسموه بها، واليوم هم يدخلوا تحدي جديد امام كرواتيا الخصم الذي عبر عن نفسه بشكل كبير في مبارياته الآخيرة، بث مباشر الارجنتين وكرواتيا كورة 365.

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بث مباشر الارجنتين وكرواتيا يلا لايف yalla live، يستعد ليو ميسي لقيادة منتخب بلاده الارجنتين إلي نهائي المونديال، حيث سيكون عليه حمل كبير اليوم لان انظار العالم كلها تتجه له وتجعله المرشح الاقوي ورقم واحد بعد خروج رونالدو ونيمار من المنافسة، لكن خبرته وقيادته لزملائه هي من جعلتهم يتجاوزوا اللقاءات العصيبة الماضية بكل جدارة واستحقاق، لاعبي منتخب التانجو الذي يخوضوا البطولة الجارية من اجل ميسي لإنه يعتبر مصدر إلهام كبير بالنسبة إليهم ويخططوا من اجله لكي يرفع الكأس قبل الاعتزال، الحلم الذي كان يتمناه صاروخ ماديرا لكنه حاليًا متاح للبرغوث الارجنتيني فقط، متوقع ان يبدأ ليونيل سكالوني اللقاء بنفس طريقة اللعب الذي خاض بها اللقاءات الماضية دون اي تعديلات، حيث يملك التانجو توليفة لاعبين اقوياء قادرة علي التصدي لخطورة كرواتيا، ماتش الارجنتين وكرواتيا بث مباشر.

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الأرجنتين ضد كرواتيا بث مباشر، تم ازالة جميع البطاقات الصفراء علي لاعبي الارجنتين الذي كانوا مهددين في الغياب عن اللقاءات الحاسمة المقبلة للايقاف، حيث تم التأكد من ان الثنائي غونزالو مونتييل بجانب ماركوس أكونيا سيشاركوا بشكل طبيعي مع منتخب بلادهم امام كرواتيا، لكن يستمر غياب رودريغو دي بول للمباراة الثانية علي التوالي للإصابة التي يعاني منها، وربما لن يدفع سكالوني المدرب الفني بمارتينيز في الخطة الاساسية لراقصي التانجو وسيجمده علي دكة البدلاء كورقة رابحة للاستفادة منها في الاشواط الاضافية، أو في حالة اللجوء لركلات الترجيح سيتم الاستعانة بخدماته، حيث شدد الكوتش علي اهميته وثقته فيه بضربات الترجيح، لإنه هو من سدد الركلة الآخيرة والحاسمة في مواجهة طواحين هولندا الماضية، بث مباشر الارجنتين وكرواتيا كورة 365.

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منتخب الارجنتين وكرواتيا بث مباشر، نتائج كرواتيا واداء لاعبيه الفني لم يقولوا بأنهم سيصلوا إلي المربع الذهبي بالمونديال القطري، لكننا نستطيع ان نقول بأنهم يتجاوزوا لقاءات وتحديات صعبة بطريقة لعب فيها ذكاء كبير، علي طريقة مونديال 2018 روسيا حيث يكرروا ما فعلوه هذا الموسم تمامًا، وقد نجحوا في اقصاء اليابان بركلات الترجيح، ثم فعلوها وحققوا المفاجأة الابرز بكأس العالم حتي الآن بالفوز علي البرازيل بالبلنتيات 4-2 بعدما انتهي اللقاء بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، راقصو السامبا الذي كانوا علي اعتاب الفوز بالبطولة نظرًا للمقومات التي يمتلكوها، لكن كل هذا توقف امام كرواتيا، التي سيبدأ لاعبيها في الطمع بالتتويج باللقب، وإذا تجاوزوا عقبة التانجو اليوم سيكون بينهم وبين الحلم الكبير خطوة وحيدة، ربما تكون امام فرنسا ويتكرر فاينال النسخة الماضية، أو المغرب هذا سيتحدد غداَ، بث مباشر الارجنتين يلا شوت لايف توداي.

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مشاهدة مباراة الارجنتين كورة ستار، تلعب مباراة الارجنتين وكرواتيا بث مباشر اليوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر ديسمبر الجاري، وسيخوض الارجنتين اللقاء بقيادة ميسي حيث شارك في التدريبات بشكل سليم ولا صحة لغيابه عن اللقاء، من جانب آخر يعتمد كرواتيا علي القوة الضاربة ولوكا مودريتش يبدو مستعدًا لقيادة منتخب بلاده لخوض تحدي من نوع خاص، بث مباشر الارجنتين يلا شوت حصري.

رابط مشاهدة مباراة الارجنتين وكرواتيا بث مباشر يوتيوب

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:00 مساءًا بتوقيت مصر.

10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:00 مساءًا بتوقيت العراق.

9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءًا بتوقيت تونس.

8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

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تستعد ارضية ملعب لوسيل كأس العالم لاستضافة اهم وابرز مباراة في اليوم علي الاطلاق بين بث مباشر الارجنتين وكرواتيا المقرر ان تنطلق في الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية، واعلنت شبكة قنوات بين سبورت عن نقل اللقاء عبر قناة bein sports 2 hd max بتعليق رؤوف خليف، وستكون مذاعة ايضًا عبر max 2 بتعليق حفيظ دراجي، حيث تعطي القناة القطرية الحرية الكاملة للمشاهدين لآختيار المعلق الذي يفضلوه.

قبل انطلاقة مباراة الارجنتين وكرواتيا دعونا نأخذكم في جولة سريعة علي نتائج المنتخبين في كأس العالم حتي اللحظة الحالية، حيث افتتحت كرواتيا مشوارها بتعادل سلبي أمام المغرب ثم فازت علي كندا بأربع اهداف مقابل هدف وحيد ثم تعادلت مع بلجيكا وديا وصعدت كوصيف مجموعتها برصيد خمس نقاط، ثم في مرحلة البلاي اوف اصطدمت باليابان بدور الثمن النهائي وفازت عليه بركلات الجزاء 3-1 بعدما انتهت المباراة في أوقاتها الأصلية والاكسترا تايم بتعادل إيجابي بهدف لكل منهما، ثم بعدها تمكنت من تحقيق مفاجأة بالفوز علي البرازيل بنفس سيناريو مواجهة الكمبيوتر الياباني، بينما تعرض الارجنتين للهزيمة من السعودية في أول جولة بدور المجموعات ثم فاز علي المكسيك وبولندا، وفي الأدوار الإقصائية فازت علي بولندا وهولندا.

تحمل مباراة الارجنتين وكرواتيا اليوم الطابع الثأري بالنسبة لمنتخب التانجو، حيث يستعد الارجنتين للأخذ بالثأر من كرواتيا وذالك بعد الهزيمة التي تلقاها علي يده في اخر المواجهات التي جمعتهم سويا في مونديال 2018، حيث فاز المنتخب الكرواتي وقتها بثلاثية علي العناصر الارجنتينية، وقتها كان التانجو يمر بأسوء فتراته، لكن تعدل الوضع وأصبح يمتلك المقومات التي تجعله قادر علي أن يفوز الليلة ويتأهل للمباراة النهائية

يعتمد كرواتيا في مباراة الارجنتين اليوم علي نفس السيناريو الذي اعتمد عليه في المواجهات الماضية، حيث المدرب الفني له كان يعلم تماما حجم الفوارق الفنية بينه وبين البرازيل ولعب بطريقة أقل ما يقال عنها بأنها “عظيمة” وبسببها تأهل للسيمي فاينال، حيث سيكون هدف كرواتيا هو محاولة سحب الارجنتين إلى ركلات الجزاء، نظرا لامتلاكهم دومينيك ليفاكوفيتش، حارس الأساسي الذي له فضل كبير في الفوز في اخر ماتشين في مرحلة البلاي اوف.

زاد البحث كثيرا من قبل الجماهير التي زاد اهتمامها بشكل كبير لمتابعة مباريات كأس العالم في أيامه الاخيره لمعرفة من سيكون البطل لهذه النسخة الممتعة من الناحية الفنية، حيث الجميع يريد أن يعلم ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الارجنتين وكرواتيا بث مباشر، حيث ستنقل عبر قناة بين سبورت المفتوحة بتعليق حفيظ دراجي، بجانب قناة الكأس القطرية الأولي بتعليق المعلق المتميز احمد الطيب.