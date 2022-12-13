كورة سيتي مباراة الارجنتين وكرواتيا بث مباشر اليوم يستضيف ستاد لوسيل مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الأرجنتين وكرواتيا ي انطلاق مواجهات الدور نصف النهائي بمسابقة كأس العالم 2022 ويلتقي المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء الموافق 13 من ديسمبر.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا

يستعد منتخب التانجو لمواجهة نظيره منتخب كرواتيا، مساء اليوم في منافسات دور الاربعة من فاعليات بطولة مونديال قطر 2022 في صراع بين المنتخبين على التأهل للدور النهائي من البطولة ونتابع مباريات اليوم من خلال رابط koraon.

تأهل المنتخب الأرجنتيني لدور قبل النهائي عقب الفوز على منتخب هولندا بركلات الترجيح باربعة اهداف مقابل ثلاثة اهداف

وصعد منتخب كرواتيا لدور نصف النهائي عقب الفوز على منتخب البرازيل بركلات الترجيح باربعة اهداف مقابل هدفين

يمكنكم متابعة مباراة كرواتيا ضد الأرجنتين على قنوات بي إن سبورت beIN Sports HD1 Max – Alkass EXTRA TWO HD – Alkass EXTRA One HD – beIN Sports HD 3 Max.

توقيت مباراة منتخب كرواتيا ضد منتخب الأرجنتين

يحتضن استاد لوسيل اللقاء الذى يجمع المنتخبين ضمن منافسات دور نصف النهائي في مونديال قطر

الساعة 9:00 مساءا بتوقيت في القاهرة

والساعة 10.00 مساء بتوقيت السعودية

الساعة 11.00 مساءا بتوقيت الإمارات.

تشكيل منتخب الأرجنتين المتوقع ضد كرواتيا

حراسة المرمي: إيمليانو مارتنيز

الدفاع: مولينا، روميرو، اوتامندي، ليساندرو

الوسط: دي بول، فرنانديز، ماك اليستر.

الهجوم: ميسي، الفاريز، دي ماريا.

تشكيل منتخب كرواتيا المتوقع للمباراة

حراسة مرمى: ليفاكوفيتش

الدفاع: يورانوفيتش، لوفرين، جفارديول، سوسا.

الوسط: مودريتش، بروزوفيتش، كوفاسيتش.

الهجوم: بازاليتش، كراماريتش، بيريسيتش.

