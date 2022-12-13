مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر كورة لايف koora live بتاريخ 13-12-2022 كأس العالم 2022

تُذاع مباراة الأرجنتين وكرواتيا على الهواء مباشرة، وتُلعب هذه المباراة القوية لدور نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، وبما أن المونديال على وشك الانتهاء، أصبحت المباريات قوية ونارية، مثل هذا. مباراة قوية تجمع فريقين قويين، والدليل أنهم وصلوا إلى هذا الدور المتقدم في البطولة، الفريقان على بعد مباراتين فقط من كتابة التاريخ والتتويج بكأس العالم. كان الفريقان في المركز الثاني في النسختين السابقتين من البطولة. وسيواجه الفريق الفائز في المباراة الفريق الفائز من مباراة المغرب وفرنسا في نهائي المونديال.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر في نصف نهائي كأس العالم 2022، بعد تأهل منتخب كرواتيا والأرجنتين بعد الفوز في دور ربع النهائي.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا

سجل المنتخب الكرواتي فوزا صعبا 4-2 على نظيره البرازيلي بركلات الترجيح بعد 120 دقيقة بين الفريقين وانتهت بالتعادل 1-1 خلال مباراة جمعت الفريقين معا في ملعب المدينة التعليمية، في افتتاح ربع نهائي النسخة الحالية من مونديال قطر 2022، ليصبح منتخب كرواتي أول من يتأهل لنصف نهائي المونديال.

فيما تأهل المنتخب الأرجنتيني على حساب نظيره الهولندي بركلات الترجيح مساء الجمعة في المباراة الثانية لربع نهائي مونديال 2022 التي تقام الآن في قطر. ومن المقرر أن تقام المواجهة الأولى في نصف نهائي مونديال 2022 بين كرواتيا والأرجنتين يوم الثلاثاء المقبل 13 ديسمبر في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة ستقام على استاد لوسيل.

موعد مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الارجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022، الثلاثاء الموافق 13 -12- 2022، على أرض ملعب «لوسيل»، في تمام الـ 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا والأرجنتين

ستنقل أحداث مباراة كرواتيا والأرجنتين على الهواء مباشرة وحصريا على قنوات مجموعة بي إن سبورتس وكذلك على قناة كأس الرياضة التي لها حقوق بث نهائي مونديال 2022 في قطر.

تشكيل الأرجنتين المتوقع ضد كرواتيا

حارس المرمى: إيمليانو مارتينيز.

خط الدفاع: مولينا – روميرو – أوتاميندي – أكونا.

خط الوسط: إنزو فيرنانديز – ماك أليستر – رودريجو دي باول.

الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز – جوليان ألفاريز.

تشكيل كرواتيا المتوقع ضد الأرجنتين

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: يورانكوفيتش – لوفرين – جفارديول – سوسا.

خط الوسط: كوفاسيتش – بروزوفيتش – مودريتش.

الهجوم: كراماريتش – بيتكوفيتش – بريسيتش.