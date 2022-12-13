مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر في كأس العالم 2022 اليوم

بث مباشر مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، والمقامة على ملعب لوسيل، والذي يستضيف أيضًا المباراة النهائية.

وتنطلق مباراة مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم 2022 بث مباشر

ونجح منتخب الأرجنتين في الوصول إلى المباراة النهائية ببطولة كأس العالم 2022، بعدما تغلب على منتخب هولندا بركلات الترجيح، بعد تعادلهما بهدفين لكل فريق في ربع النهائي.

وعلى الجانب الآخر، واصل منتخب كرواتيا المفاجآت، حيث تغلب على منتخب البرازيل في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وهذا هو لقاء بين الأرجنتين وكرواتيا في نهائيات كأس العالم، والأول في خروج المغلوب، فازت الأرجنتين 1-0 في عام 1998، قبل فوز كرواتيا 3-0 في نسخة 2018 في روسيا.

وتتطلع الأرجنتين للوصول إلى نهائي كأس العالم للمرة السادسة، وهو رقم لم تتفوق عليه سوى ألمانيا (8)، لم يتم إقصاء منتخب التانجو من قبل في الدور قبل النهائي.

وقبل مباراة اليوم، فازت الأرجنتين بواحدة فقط من آخر سبع مباريات في كأس العالم أمام منتخبات أوروبية (تعادل 3 هزيمة 3)، حيث تغلبت على بولندا 2-0 في دور المجموعات هذا العام، ومع ذلك، فقد أسفرت اثنتان من هذه التعادلات الثلاثة عن انتصارات بركلات الترجيح.

ويمكن أن تصبح كرواتيا رابع دولة أوروبية تصل إلى نهائيات كأس العالم على للمرة الثانية على التوالي التوالي بعد إيطاليا (1934، 1938) وهولندا (1974، 1978) وألمانيا (1982، 1986، 1990)، حال فوزها على الأرجنتين في مباراة اليوم.

بث مباشر مباراة الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم 2022

ويقدم موقع الأسبوع بث مباشر لمباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، والمقامة على ملعب لوسيل، والذي يستضيف أيضًا المباراة النهائية.