مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا في بث مباشر beIN SPORTS MAX 1

مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا في بث مباشر،معلومات البث المباشر لمباراة الأرجنتين وكرواتيا تشكيلتا الأرجنتين وكرواتيا

*الدولي الإيطالي دانييلي أورساتو حكمًا للمواجهة المرتقبة.

*استاد لوسيل مسرحًا لمباراة الأرجنتين وكرواتيا.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا تعد فرصة سانحة لمشتركينا لمتابعة واحدة من أقوى مباريات العام الحالي خاصة وأنّ المناسبة تتعلق بالوصول إلى نهائي المونديال.

يسود التكافؤ بين الأرجنتين وكرواتيا في تاريخ مواجهاتهما المباشرة في كأس العالم لكرة القدم ووديًا، فيما تبدو الثانية خبيرة في الأشواط الإضافية التي خاضتها خمس مرات في آخر ست مباريات ضمن الأدوار الاقصائية، وذلك قبل مبارزتهما الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وكان المنتخبان ضمنا التأهل إلى نصف النهائي عبر ركلات الترجيح، كرواتيا على البرازيل حاملة اللقب 5 مرات، والأرجنتين أمام هولندا.

حقق كل منهما فوزين مقابل تعادل واحد في إجمالي المواجهات الثنائية، علمًا بأنهما تقابلا مرتين في دور المجموعات من كأس العالم، حيث فازت الأرجنتين 1-0 في نهائيات 1998، بينما انتصرت كرواتيا 3-0 في روسيا 2018.

أما وديًا، فافتتحا سجل مواجهاتهما دون أهداف في 1994، فازت كرواتيا 3-2 في 2006 في الرمق الأخير، ثم ردّت الأرجنتين 2-1 في 2014 بهدف الفوز للنجم ليونيل ميسي.

الأرجنتين وكرواتيا – معلومات البث المباشر



• مباراة الأرجنتين وكرواتيا ستكون منقولة يوم الثلاثاء في 13 كانون الأول/ديسمبر 2022.

• موعد بث مواجهة الأرجنتين وكرواتيا سيكون في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

• مواجهة الأرجنتين وكرواتيا ستبثّ عبر قناة beIN SPORTS MAX 1.

• كما ستكون المواجهة المرتقبة مذاعة على الإنترنت عبر beIN CONNECT.