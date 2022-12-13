إيساف عن زيارة الاسكندرية: بحر إسكندرية في الشتاء من غير موج وكأنه بحيرة

إيساف عن زيارة لـ الاسكندرية: شفت بحر اسكندرية في الشتاء من غير موج

شارك الفنان إيساف عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، منشورا يتحدث فيه عن زيارته لمدينة الإسكندرية، يستاء من منظر بحر إسكندرية في الشتاء.

إيساف

منشور إيساف عن اسكندرية

منشور إيساف عن اسكندرية

وكتب إيساف: "أنا كنت في اسكندرية قعدت يومين بس شفت حاجة استغربتها جدا ومحبتهاش خالص بصراحة، شفت بحر اسكندرية في الشتاء من غير موج تماما كأنه بحيرة مش بحر مع العلم ان موج اسكندرية هو اكثر ما كان يميز اسكندرية وبحر اسكندرية وبالأخص في الشتاء ومش قادر هل ده بسبب كثرة المصدات ولا حاجة تانية وبس فعلا زعلت".

إيساف

إيساف يطرح أغنية من أجل دعم ذوي القدرات الخاصة

ومن ناحية أخري، طرح إيساف مؤخرا أغنية "فيا ميزة" وتعاون فيها مع مؤسسة ذات للأعمال الخيري، من أجل دعم ذوي القدرات الخاصة، ويشاركه الغناء المطربة أميرة سعيد، والطفلة مايا ناصر.

وطرح ايساف، أغنية “فيّا ميزة” في مهرجان مؤسسة ذات، يوم 25 نوفمبر الجاري، بأحد الفنادق الكبرى في منطقة المعادي، تم تكريم إسم الفنان الراحل أمين العسال، بالإضافة إلى تكريم عدد من النماذج المؤثرة في دعم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

إيساف

والجدير بالذكر ان آخر أعمال إيساف، أغنية "في حلاوة كده" وحققت مشاهدات وصلت إلى مليون مشاهدة وذلك عبر يوتيوب، وهى من كلمات مونتى وأحمد الجوكر وألحان وتوزيع مونتي.

كلمات أغنية "في حلاوة كده"

احساس الروح لما تلاقي الروح

اللي تونسها وتطير بيها

ده جمال ولا بعده جمال

انا رزق كبير مليان بالخير

انك حتعوضني عن صبر الايام

لا ولا الاحلام

احساس الروح لما تلاقي الروح

اللي تونسها وتطير بيها

ده جمال ولا بعده جمال

مش بس انا فرحاان

ده انا طاااير طيران

قربك بيحسسني اني شجيع الشجعان

انك رجلي في عيني

واني في عينك ملكة

للجنة معليني

مكتوب لي سعادة مقسومة بزيادة

جاتني في قلب وروح صافيين

على قلبي خفاف ولا عمري هخاف

تعرف وانا وياك ما بشوفش انا براك

والليلة عرفت ان الدنيا دي في الامكان

تتشاف بالالوان