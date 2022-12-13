الرئيس التشيكي يطلب نقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس المحتلة

أعلن الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، عن طلبه من رئيس حكومة بلاده بيتر فيالا، بشأن مصادقة مجلس الوزراء على نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وأوضح موقع "واينت" العبري، أن هذه الخطوة يطالب بها يمان قبل نهاية ولايته في شهر مارس 2023، وحتى أن زيمان عرض أن يزور هو وفيالا إسرائيل معا بمناسبة افتتاح السفارة في القدس.

وأشار زيمان في مقابلة إذاعية، إلى أنه يعتقد أن الحكومة التشيكية هذه المرة ستصادق على طلبه بنقل السفارة، وذلك بعد معارضة رئيس الحكومة السابق لهذه الخطوة، والتي يسعى زمان على دفعها بالسنوات الأخيرة.

وكان سلف فيالا، أندريه بابيش افتتح في مارس من العام الماضي مكتبا تابعا للسفارة التشيكية في القدس، فيما لا يدور الحديث عن سفارة، وانما عن مكتب للقنصل التشكيي يهتم بشؤون قنصلية وسياسية واقتصادية، كبعثة تابعة للسفارة التشيكية في تل أبيب.