إيطاليا تدرس الخيارات المتاحة لاستقلالها في مجال الطاقة



يلعب الجنوب الأوسط لإيطاليا دورًا رئيسيًا في تطوير المصادر المتجددة، وبالتالي في تحقيق استقلال الطاقة الذي تحتاجه إيطاليا، حيث قال ماركو باتوانو رئيس "آيه تو إيه" إن إيطاليا تتمتع "بموقع طبيعي يسمح لنا باستغلال جميع المصادر المتجددة، ولدينا القدرة على أن نكون بين اللاعب الأوروبي الثاني والثالث لإنتاج الطاقات المتجددة، مع إمكانية الوصول إلى مستوى من استقلالية الطاقة نحو 60 بالمائة"، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأدلى باتوانو بهذه التصريحات خلال تقديمه تقرير "نحو استقلالية الطاقة الإيطالية: دور وسط وجنوب إيطاليا" سويًا مع شريك ومدير منطقة الاستدامة في البيت الأوروبي "أمبروزيتي" تشارلز سيسي.

المناقشة، التي عقدت في جمعية "تشيفيتا" في روما، حضرها أيضًا المدير العام لشركة "أوتيليتاليا"، جيوردانو كولارولو، ومستشار التنمية الاقتصادية والمعالم الثقافية لمنطقة كالابريا، روزاريو فارو، نائب الرئيس ومستشار البيئة لمنطقة كامباني، فولفيو بونافيتاكولا ومؤرخ العصور الوسطى وDSU في جامعة لاكويلا، أميديو فينييلو.

وقال باتوانو إن نتائج الدراسة "تظهر أنه يوجد في إيطاليا مجال واسع لتحسين إنتاج الطاقة الخضراء بدءًا من خصوصيات كل إقليم، على أساس الموارد الموجودة والمصانع الموجودة. في السيناريو الحالي، من خلال تثمين مصادره المتجددة المتاحة، مثل الرياح والشمس والمياه والنفايات، يمكن للجنوب الأوسط أن يقدم مساهمة ملموسة في استقلال الطاقة في البلاد. هدف مهم، يتطلب أيضًا نقلة نوعية يصبح فيها التعاون والحوار المفتوح والشفاف بين المؤسسات والمواطنين والشركات أمرًا أساسيًا".

ووفقًا للتقرير، تحتل إيطاليا اليوم المرتبة الخامسة في أوروبا فيما يتعلق باستقلالية الطاقة حيث لديها مخزون طاقة يصل لـ 22.5 في المائة مقابل 39.5 في المائة من متوسط الاتحاد الأوروبي في عام 2019، ولكنها تحتل المرتبة الثانية من حيث توافر الموارد المتجددة على أراضيها. وبالعمل على كهربة الاستهلاك وعلى الكفاءة، يمكن أن تصل إلى 58.4 في المائة من الاستقلالية، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.

ومع إمكانية زيادة تحسين الإنتاج وفقًا لخصائص المناطق الإيطالية الفردية، والموارد النسبية المتاحة والمصانع الموجودة بالفعل، ستمكن من تنشيط إمكاناتها الكاملة وتجعلها أقل عرضة للديناميكيات الخارجية.

وفقًا للتحليل المقدم اليوم، يمكن للمناطق الجنوبية الوسطى في إيطاليا أن تولد 60 في المائة من الطاقة الشمسية الإضافية أي نحو 105.1 غيغاواط على الصعيد الداخلي الإيطالي من خلال التركيبات على الأسطح والأرض و95 في المائة من فرصة التطوير لطاقة الرياح أي إجمالي 21.1 جيجاواط على مستوى البلاد لثلث قادم من تجديد وإعادة تزويد المحطات القائمة بالطاقة.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة الكهرومائية، يمثل الجنوب الأوسط 23 في المائة من الطاقة الكهرومائية الإضافية (إجمالي 3.3 جيجاوات على المستوى الوطني).

تعد هذه المناطق أيضًا استراتيجية للإمكانيات المرتبطة باستعادة الطاقة: من خلال القضاء على النقل إلى مدافن النفايات وتمكين إنتاج كهرباء أكبر من 7 تيراواط ساعة، يمكن تقييم نحو 8 ملايين طن من النفايات في إيطاليا، و63 في المائة من هذا الاحتمال يتركز في الوسط والجنوب. علاوة على ذلك، يمكن أن ينشط الميثان الحيوي نحو 6.3 مليار متر مكعب أي ما يعادل 8 في المائة من الاستهلاك المحلي الإيطالي للغاز، منها 37 في المائة في الوسط والجنوب، وذلك بفضل المهنة الزراعية لهذه المناطق.

وتابع باتوانو: "من أجل تحقيق هذه الاستثمارات المستهدفة المحتملة، من الضروري بناء مصانع وهياكل يمكنها بشكل واقعي أن تسمح للمناطق المعنية بالاستفادة الكاملة من جميع الموارد المتاحة. الجنوب الأوسط عندما يتعلق الأمر بمصادر الطاقة المتجددة واستفاد حقًا من الطبيعة بطريقة غير عادية. إذا تخيلنا مثلثًا يوحد صقلية وبوغليا وسردينيا، فهناك ظروف رياح يمكن استغلالها بطريقة مستقرة ومهمة للغاية. هذا يمكن أن يؤدي حتى إلى 100 جيجا بايت من الطاقة المتجددة الجديدة، وهو مبلغ هائل".

وأضاف: "ومع ذلك، فإن التدخلات المنهجية ضرورية، بدءًا من جزء التفويض بأكمله، والذي يعد اليوم طويلًا ومرهقًا إلى حد ما، ثم هناك جزء النقل بأكمله: بمجرد أن نصنع كل هذه الطاقة المتجددة في الجنوب، فإننا نحتاج إلى إحضارها إلى شمال إيطاليا. ولذلك، فمن المحتمل أن يبقينا مشغولين لمدة عشر سنوات".

وأشار كولارولو إلى أن ميزة الدراسة تتمثل في "تحديد المسارات الموجودة على جانب واحد من المنشآت المتجددة ولكن من ناحية أخرى لتطوير البنية التحتية، وأيضًا من وجهة نظر إدارة النفايات، وهي وجهة نظر تتزوج تمامًا من وجهة نظرنا"،لافتا إلى أن "كل تطور يمثل فرصة، تزداد بشكل متزايد خاصية كونها متعددة النواقل. حتى أولئك الذين كرسوا أنفسهم لأنشطة مثل خدمة المياه، على سبيل المثال، ربما أيضًا أجبرهم انتقال الأزمة التي أدت إلى انتقال سريع، بدأوا في التفكير في دمج أعمالهم. أعطت هذه المرحلة الدورية حافزًا. إذا كان المتجه المتعدد موضوعًا، فمن الواضح أنه يجب تطوير القدرة الاستثمارية لجميع الشركات".