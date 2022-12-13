ارتفاع الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات مدعومة ببيانات التضخم الأميركية

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول، مدعومة ببيانات التضخم الأميركية التي جاءت أقل من التوقعات.

 

في ختام التعاملات، ارتفع مؤشر Stoxx600 بنحو 1.29% إلى 442 نقطة، مقلصًا مكاسبه السابقة خلال الجلسة حين ارتفع بنحو 2.2%.

 

وصعد مؤشر DAX الألماني بنحو 1.34% إلى 14497 نقطة، وارتفع مؤشر CAC الفرنسي بنحو 1.42% إلى 6744 نقطة، كما صعد مؤشر FTSE البريطاني بنحو 0.76% إلى 7502 نقطة.

 

ارتفع الجنيه الاسترليني واليورو بنحو 1٪ مقابل الدولار، حيث وصل الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى له في 6 أشهر عند 1.242 مقابل الدولار بعد فترة وجيزة من إعلان بيانات التضخم، فيما وصل اليورو إلى أعلى مستوى في 6 أشهر عند 1.0659 دولار.

 

وسجل معدل التضخم في أميركا مستويات 7.1% على أساس سنوي خلال نوفمبر/تشرين الثاني، مقابل توقعات أشارت إلى أنه سيسجل مستويات 7.3% الشهر الماضي.

 

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