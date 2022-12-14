أسعار الذهب في مصر تخسر من جديد اليوم الاربعاء 14 ديسمبر2022

الاقتصاد
اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في مصر اليوم

لم تستمر مكاسب اسعار الذهب في مصر طويلا، وعادة لخسائرها  من جديد بداية تعاملات االيوم الاربعاء 14 ديسمبر 2022 مع تراجع حجم الطلب عليها في لسوق المحلي؛ ليفقد سعر الجرام 20 جنيه في المتوسط بعدما سجل مكاسب قوية الامس لصعود سعر الذهب عالميا.

 

اسعار الذهب في مصر اليوم الاربعاء 14 ديسمبر 2022:

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الاربعاء 14 ديسمبر 2022  عند 1942 جنيه بعدما خسر 22 جنيه.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الاربعاء 14 ديسمبر 2022  عند 1700جنيه بعدما خسر 20 جنيه.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18  في مصر اليوم الاربعاء 14 ديسمبر 2022  عند 1457 جنيه، بعدما خسر 17 جنيه 

واستقر سعر  الجنيه الذهب في مصر عند 13600 جنيه  اليوم الاربعاء 14 ديسمبر 2022 ليصل إلى 13600 جنيه.

اسعار الذهب في مصر تقفز 50 جنيه:

وكانت اسعار الذهب في مصر  ارتفعت امس بنحو 50 جنيه للجرام بعد صعود سعر الذهب في الاسواق العالمية؛ لتوقعات تخفيض ارتفاع اسعار الفائدة.

أسعار الذهب  ترتفع عالميا  إلى اعلي مستوياته منذ 30 يونيو:

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 1810.98 دولار للأوقية، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 30 يونيو 2022، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.9 بالمئة إلى 1825.50 دولار.

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