تراجع مستويات التضخم بأكثر من التوقعات بعد رفع الفائدة

أظهرت البيانات الرسمية لأسعار المستهلكين في بريطانيا أن التضخم تراجع بأكثر من المتوقع في نوفمبر إلى 10.7 بالمئة عن 11.1 بالمئة سجلها في أكتوبر تشرين الأول وكانت الأعلى في 41 عاما، مما قدم بعض المساحة لبنك إنجلترا في وقت يستعد فيه لرفع جديد في أسعار الفائدة.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم بأن يتراجع التضخم إلى 10.9 بالمئة.

وشهد التضخم في الولايات المتحدة وفي منطقة اليورو تراجعا أيضا بأكثر من التوقعات الشهر الماضي مما زاد من الآمال بأن الموجة الحالية من التضخم ربما بلغت ذروتها بالفعل.

ويتوقع أغلب الخبراء الاقتصاديين أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة مجددا يوم الخميس إلى 3.5 بالمئة من ثلاثة بالمئة حتى رغم ما يبدو من وصول التضخم لذروته بما منح الأسر التي تعاني من ضغط هائل القليل فقط من الراحة.

وفي الشهر الماضي، قال بنك إنجلترا إن بريطانيا تتجه صوب ركود طويل الأمد مع عدم ترجيح عودة التضخم للنسبة المستهدفة قبل مطلع عام 2024، بينما حذرت جهة رقابية حكومية للميزانية من تسجيل أكبر تقلص في مستويات المعيشة منذ بدأت السجلات في خمسينيات القرن الماضي.

وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هنت بعد أحدث بيانات للتضخم "من المهم أن نتخذ القرارات الصعبة المطلوبة لمواجهة التضخم".