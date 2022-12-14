هالة السعيد تعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالاقتصاد المصري على شركة أورانج العالمية

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ كريستل هيدمن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتورة هالة السعيد الدكتورة هالة السعيد الدكتورة هالة السعيد ، لبحث سبل التعاون.



وخلال الاجتماع؛ استعرضت الدكتورة هالة السعيد عدد من أهم ملفات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعلى رأسها برنامج الإصلاحات الهيكلية، ومشروع حياة كريمة، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إلى جانب شرح أولويات الإنفاق الاستثماري للدولة، ومؤشرات نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي 22/2023، وتوقعات وصول النمو الإجمالي لأكثر من 5%، وكذلك مؤشرات البطالة ومعدلات التضخم وخطط الدولة المصرية للتعامل مع الأزمات الاقتصادية.



كما استعرضت الدكتورة هالة السعيد أهم الملفات التي يعمل عليها صندوق مصر السيادي والصناديق الفرعية التابعة له في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة وتطوير الأصول وجذب الشراكات والاستثمارات الأجنبية.

من جانبها أكدت كريستل هيدمن أنها لمست في مصر اهتمام كبير بتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى تطلعها للعمل مع الحكومة المصرية، حيث تدرس مع فريقها توسيع استثمارات شركة أورانج في مصر في مجالات توطين التكنولوجيا ورفع مستوى البنية التحتية في قطاع الاتصالات، لدعم تقديم خدمات أفضل لعملاءها.



حضر الاجتماع أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، جيروم هاينك الرئيس التنفيذي لشركة اورانچ لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورانچ مصر، السيد اليون ندياي، رئيس مجلس إدارة شركة اورنچ لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لودوفيك بش، الرئيس التنفيذي للشئون المالية بشركة اورانچ لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.