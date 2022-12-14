تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022

ساعات قليلة وينطلق اللقاء المهم الذي يترقبه مشجعو كرة القدم حول العالم بين منتخب المغرب ونظيره الفرنسي، في نصف نهائي كأس العالم اليوم، في منافسة صعبة ينتظر فيها العرب ودولة المغرب تحقيق إنجازا تاريخيا لم يحدث من قبل.

ويتطلع محبو الكرة، إلى مشاهدة المباراة المرتقبة، حيث تذاع مباراة المغرب وفرنسا عبر قناة مفتوحة.

قناة مفتوحة تذيع مباراة المغرب وفرنسا

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت، إذاعتها لمباراة المغرب وفرنسا، على القناة المفتوحة، بتعليق جواد بدة، وأيضًا عبر قناة الكأس إكسترا 1 بتعليق خليل البلوشي.

وفيما يلي نعرض تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا.

تردد قناة beIN Sports الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا

جاء تردد قناة beIN Sports HD المفتوحة كالتالي

التردد: 11566.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة بي إن سبورت 1 على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة بي إن سبورت 1- bein Sports HD 1 على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12254

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

موعد مباراة فرنسا ضد المغرب والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة مباراة فرنسا ضد المغرب اليوم في تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة.

مشوار المغرب في كأس العالم 2022

واستطاع منتخب المغرب، الصعود كأول في دوري المجموعات، حيث استهل مشواره في كأس العالم بالتعادل سلبيًا مع كرواتيا، ثم الفوز على بلجيكا بهدفين نظيفين، والفوز على كندا، ثم استطاع التغلب على إسبانيا في دور الـ16، وفي مباراة ربع النهائي فاز على البرتغال بهدف نظيف.