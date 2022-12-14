فيلم Avatar 2 مطلوب على جوجل.. تعرف على موعد عرضه في مصر

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Avatar 2
Avatar 2

احتل فيلم Avatar.. The Way of Water تريندات محرك بحث جوجل بعد إقامة العرض الخاص للفيلم بمصر أمس الثلاثاء، فاليوم أول أيام عرضه للجماهير في السينمات المصرية، وذلك قبل عرضه بأمريكا بيومين.

 

فيلم Avatar 2 

وحضر كل من المخرج محمد دياب، والمخرج عمرو سلامة، والفنانون محمود عبد المغني، بشرى، لقاء الخميسي، وأحمد مجدي والدكتور محسن أحمد، العرض الخاص لفيلم Avatar: The Way of Water، على أن يبدأ العرض اليوم الأربعاء، ومن المقرر طرحه بدور العرض حول العالم بداية من يوم 16 ديسمبر الجارى.

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يدور فيلم Avatar.. The Way of Water حول جيك سولي الذى يعيش مع عائلته الجديدة التي تشكلت على كوكب باندورا، وبمجرد عودة تهديد مألوف لإنهاء ما كان قد بدأ سابقًا، يجب على جيك العمل مع Neytiri وجيش سباق Na'vi لحماية كوكبهم وكان قد مر12 عاما على طرح الجزء الأول من فيلم الخيال العلمي للمخرج جيمس كاميرون، من بطولة سام ورثينجتون (الذي يلعب دور جيك) وزوي سالدانا (نيتيري).

Avatar The Way of Water فيلم Avatar 2 أفلام خيال علمي

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