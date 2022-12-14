تحدث النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش عن نجم الأرجنتين ليونيل ميسي، حيث توقع المنتخب فوز الأرجنتينى بكأس العالم 2022 في نسختها الـ22 التى تستضيفها مدينة الدوحة القطرية.

إبراهيموفيتش يتحدث عن ميسي ويتوقع الفائز في نهائي كأس العالم 2022

وأثنى السويدى، البالغ من العمر 41 عاما، فى تصريحات على هامش مشاركته في معسكر تدريبي شتوي لفريقه ميلان الإيطالي في دبي، على المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي، لكنه يرى فريقًا واحدًا يتوج باللقب.

وأكد إبراهيموفيتش الذي شارك مع السويد في كأسي العالم مرتين عامي 2002 و2006 "أعتقد أنه مكتوب بالفعل من سيفوز وأنتم تعلمون من أقصد أعتقد أن ميسي سيرفع الكأس الأمر مكتوب بالفعل".

ووصف النجم السويدي المخضرم كلًا من كرواتيا وفرنسا بأنها من المنتخبات "القوية" لكنه يميل إلى تتويج ميسي.

وردا على سؤال حول المنتخب المغربي، الذي أصبح أول فريق عربي وأفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم، قال زلاتان: لا أعتقد أن هذه مفاجأة لأنني كنت أعلم بأنهم جيدون قبل كأس العالم.

وقال إبراهيموفيتش فى تصريحات سابقة لشبكة "سكاى نيوز عربية": "ما حققه المغرب ليس مفاجأة، لأنني كنت أعلم قبل كأس العالم أنه منتخب جيد، وخلال المونديال كل شيء يمكن أن يحدث"، موضحا "لكن وصولهم إلى نصف النهائي ربما كان مفاجأة، لكن يجب أن نتذكر أنه منتخب جيد وشعب جيد".

وأضاف النجم السويدى المخضرم "المفاجآت فى المونديال عامل إيجابي والجماهير تحب وتستمتع بذلك لأنهم يريدون مشاهدة المفاجآت التي تزيد من الحماس والإثارة".

وأوضح إبراهيموفيتش "عندما يفوز المنتخب المرشح في كل مبارياته، يصبح وكأنه يلعب في بطولة محلية ودائما يفوز فريقهم المفضل، بينما عندما تحدث المفاجآت يصبح الأمر مختلفًا وسنرى هل بإمكان المنتخب المغربي بلوغ النهائي أم لا".