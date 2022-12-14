تخفيضات تصل لـ40%.. أسعار تذاكر القطار الكهربائي الجديد واشتراكات الطلبة

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القطار الكهربائي
القطار الكهربائي

أعلنت شركة «آر.إيه.تي.بي» ديف للنقل كايرو، المسؤولة عن إدارة وتشغيل قطار العاصمة، منذ أيام افتتاح 3 محطات جديدة بقطار العاصمة الجديد، في السطور التالية، نعرض أسعار تذاكر القطار الكهربائي، وفقا لما جاء في بيان نشرته الشركة عبر موقعها، بعدما قررت وزارة النقل تخفيض قيمة التذاكر بنسبة تتراوح بين 30- 40% لحين الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تزامنا مع العام الدراسي.

أسعار القطار الكهربائي

تأتي أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وفقا للفئة كما يلي:

- سعر التذكرة لثلاث محطات 10 جنيهات.

- سعر التذكرة لسبع محطات 15 جنيهًا.

- سعر التذكرة لما يزيد على سبع محطات 20 جنيها.

أسعار اشتراكات القطار الكهربائي

تختلف قيمة اشتراكات القطار الكهربائي حسب المحطات، وفقا لما أعلنته الهيئة القومية للأنفاق، وتأتي كما يلي:

300 جنيه قيمة اشتراك الـ3 محطات.

تصل قيمة اشتراك الـ7 محطات إلى نحو 500 جنيه لـ 7 محطات.

تصل قيمة اشتراك لأكثر من 7 محطات إلى نحو 700 جنيه.

محطات القطار الكهربائي

وتم افتتاح عدد من المحطات ضمن خطوط تشغيل القطار الكهربائي، من أجل تقديم تجربة تنقل سهلة للركاب، باستخدام الطاقة النظيفة، وهي كالآتي:

الروبيكي.

حدائق العاصمة.

مطار العاصمة.

أبرز المعلومات عن القطار الكهربائي

التشغيل الفعلي للقطار الكهربائي الخفيف LRT بدأ في شهر يوليو الماضي 2022، بعدما افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يبدأ مسار القطار الكهربائي من محطة عدلي منصور ثم يمتد موازيًا لطريق «القاهرة – الاسماعيلية»، الصحراوي إلى مدينة بدر، كما يتفرع شمالًا حتى قلب مدينة العاشر من رمضان وجنوبًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ ليمتد إلى المدينة الرياضية العالمية.

وفيما يلي نعرض محطات القطار الكهربائي LRT المقرر تشغيلها من عدلي منصور حتى مدينة العاشر وهي:

محطة العبور.

المستقبل.

الشروق.

هليوبوليس الجديدة.

بدر.

المنطقة الصناعية.

مدينة المعرفة.

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