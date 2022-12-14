البنك المركزي السعودي يرفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس

​قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.00 في المئة، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.50 في المئة، ويأتي هذا القرار اتساقًا مع أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.

وفي سياق متصل قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 50 نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين 4.25% و4.5%، موافقا بذلك توقعات السوق.



وكان قد رفع الفيدرالي الأميركي الفائدة 7 مرات منذ بداية عام 2022، عندما بدأ في مارس الماضي عندما كان مستوى الفائدة في نطاق 0.25% إلى 0.50%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.1% الشهر الماضي، وهو أبطأ 0.2% مما توقعه الاقتصاديون. وعلى مدار 12 شهرا حتى نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 7.1% في أبطأ وتيرة له منذ نحو عام.

ومطلع الشهر الحالي، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن المجلس “شدد سياسته النقدية للغاية” من خلال زياداته في أسعار الفائدة، لكنه لن يحاول تحطيم الاقتصاد بمزيد من الزيادات الحادة لمجرد السيطرة على التضخم بشكل أسرع.

