هذه الحالات يحق لها الحصول على معاش تكافل وكرامة 2022

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معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة

نظرا لزيادة اهتمام مجموعة كبيرة من المواطنين بمعاش تكافل وكرامة، الذي تكفله الدولة المصرية، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، سنعرفكم على الحالات التي يحق لها الحصول على معاش تكافل وكرامة. 

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، الحالات التى يحق لها الحصول على معاش تكافل وكرامة، وفقا لما حددتها وزارة التضامن الاجتماعي، وهي على النحو التالي:-

حالات يحق لها الحصول على معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، الحالات التى يحق لها الحصول علي كارت تكافل وكرامة، إذ يضمن معاش شهري وثابت لتلك الفئات، وهي «الأيتام، ذو الاحتياجات الخاصة، الأرامل والمطلقات، كبار السن، أولاد المسجونين إذا كان لا يوجد مصدر آخر للدخل، السيدات المهجرين -أي الذين تعرضو للهجر من الأزوج- وأصبحو معلقين لا أرامل ولا مطلقات».

المستندات المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، الذى تنطبق عليه الحالات التي يحق لها الحصول على معاش تكافل وكرامة، أن يقدم المستندات المطلوبة لأقرب وحدة اجتماعية تابعة له.

- صور بطاقة الرقم القومي السارية.

- صور قسيمة الطلاق «للمطلقات».

- شهادة الوفاة بالنسبة للسيدات الأرامل.

- صور شهادة الميلاد كمبيوترلأفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

- قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة والمقيدين جامعيًا.

-  إقرار الوصاية فى حالة «الأيتام».

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية «لذوي الاحيتاجات الخاصة».

- في حالة الهجر، مستندات من قسم الشرطة التابع له.

- صورة شهادة السجن بالنسبة لأبناء المسجونين.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، قامت مؤخرا بزيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش «تكافل وكرامة» لـ450 ألف أسرة، حيث وصل الآن إجمالي الأسر المستفيدة إلى 4.1 مليون أسرة.

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