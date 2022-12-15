اسعار الدولار اليوم وتوقعات ايجابية تدعم قيمة الجنيه

افتتحت اسعار الدولار مقابل الجنيه تعاملات اليوم على استقرار بعد ارتفاعات سجلتها بقيمة 7 قروش على مدار الايام الماضية، وسط توقعات ايجابية دعمت من قيمة الجنيه مع ترقب حصول مصر على شريحة الجديدة من صندوق النقد الدولى، وقرار البنك المركزي الخاص بالفائدة.

أسعار الدولار مقابل الجنيه :

واستقرت اسعار الدولار بداية تعاملات اليوم، حيث وصل في البنك المركزي إلى 24.65 جنيه للشراء و24.73 جنيه للبيع.

وسجل في بنكي مصر والاهلي نحو 24.61 جنيه للشراء و24.66 جنيه للبيع، ووصل في البنك الاهلي المتحد إلى 24.63 جنيه للشراء و24.68 جنيه للبيع.

وبلغ في بنك قطر الوطني نحو 24.63 جنيه للشراء و24.70 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك التجاري الدولي 24.68 و2.74 جنيه للشراء والبيع.

ووصل في بنك الاسكندرية إل 24.67 جنيه للشراء و24.72 جنيه للبيع، وسجل في بنك كريدي اجريكول 24.62 جنيه للشراء و24.72 جنيه للبيع.

جولدن مان ساكس يدعم الجنيه:

وكشف تقرير صادر من جولدن مان ساكس، ان قيمة الجنيه في السوق السوداء مبالغ بها، ولكن ستحتاج البنك المركزي لاجراء خفض اكبر في قيمة الجنيه من السوق السوداء ليحفز تجار السوق السوداء على بيع ما من حصيلتهم من أموال اجنبيه، كما سيشجع على توافد رؤوس الأموال الاجنبية.

وأوضح “ جولدن مان ساكس”، أن تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار ليس خلل في الاداء الاقتصادي، بل يعود إلى ازمة نقص العملة الصعبة بالبلاد بعد سحب الاجانب استثمارتهم من أدوات الدين المحلية وتراجع تدفقات النقدية على الاقتصاد.

وتوقع “جولدن مان ساكس ”، أن استقرار قيمة الجنيه حاليا عند مستوياتها الحالية غير مستدام، وقد يكون هناك انخفاض جديد قوي للجنيه للقضاء على السوق السوداء وهو ما يحمل مخاطر كبيرة وفقا لقدرة البنك المركزي على ضخ الدولارات، محذرا من الانزلاق في خفض قيمة العملة الذي يترك التضخم دون رادع.

توقعات برفع اسعار الفائدة 1%:

ورجح، أن يرفع البنك المركزي اسعار الفائدة الاجتماع القادم يوم 22 ديسمبر القادم 1%، وذالك بعد الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على شريحة الاولي من القرض الجديد الذي سيكون حائط صد للاقتصاد ضد الصدمات.