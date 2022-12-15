أسعار الذهب اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022.. تسجل ارتفاعات جديدة

الاقتصاد
اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في مصر اليوم

سجلت اسعار الذهب في الاسواق المحلية،  ارتفاعات جديدة مواصلة مكاسبها، بعد مكاسب حققها عالميا بعد تقليل الفيدرالي وتيرة رفع اسعار الفائدة.

 

اسعار الذهب في الاسواق المصرية اليوم الخميس:

افتتح اسعار الذهب تعاملات اليوم على استقرار بعد مكاسب بلغت 28 جنيه في التعاملات المسائية؛ ليصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1971 جنيه، وسجل سعر الذهب عيار 21 للجرام نحو 1725 جنيه، ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 1478 جنيه، وبلغ الجنيه الذهب 13800 جنيه.

 

أسعار الذهب تتتراجع عالميا بعد مكاسب قوية:

وكانت اسعار الذهب عالميا سجلت ارتفاعات قوية  لاعلي مستويتها في شهور بعد خفض الفيدرالي وتيرة رفع  اسعار الفائدة، ولكن تكبدت خسائر مع تأكيدة أن خفض اسعار الفائدة من السابق لاوانه الحديث عنه.

حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في فبراير على USD1،802.95 للأونصة انخفض بنسبة 0.87%.

 

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