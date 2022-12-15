عاجل.. أول تعليق من صندوق النقد على اتفاق القرض الجديد مع مصر قبل الموافقه الرسمية

كشف جهاد ازعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إنه يتوقع ان يصدق المجلس التنفيذي غدا على اتفاق القرض الجديد مع مصر.



واشار " أزعور" خلال تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الصندوق يواصل العمل مع لتوسيع وتنفيذ شبكات حماية اجتماعية مثل تكافل وكرامة.



وأكد " أزعور"، ان الاقتصاد المصري يحتاج لتغيير السياسة النقدية لتكون أكثر مرونة لتجعل الاقتصاد قادر على حماية من الصدمات الخارجية.



جاءت تصريحات " أزعور" قبل يوم واحد من اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للتصديق على اتفاق القرض الجديد مع مصر بقيمة إجمالية 3 مليار دولار بالاضافة إلى 1 مليار دولار من صندوق الاستدامة و4 مليار دولار من الشركاء الدوليين.



وقدر وزير المالية محمد معيط، أن تبلغ الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي نحو 750 مليون دولار.



وكانت مصر نفذت إصلاحات اقتصادية وصفها الصندوق القوية والمهمة منها تحرير سعر الصرف في 27 أكتوبر الماضي، مؤكدا أنها سوف تساعد الاقتصادي على مواجهة الصدمات الخارجية عقب الحرب الروسية الأوكرانية.