جدول مباريات اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة

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جدول مباريات اليوم
جدول مباريات اليوم

جدول مباريات اليوم، أُسدل الستار يوم أمس الأربعاء عن طرفي نهائي كأس العالم قطر 2022، بعدما تفوق المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي في الدور قبل النهائي، ليلاقي الأرجنتين في نهائي المونديال يوم الأحد المقبل.

جدول مباريات اليوم

ويبحث الكثيرون عن جدول مباريات اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 والمواجهات التي ستلعب بمختلف ملاعب العالم، وعلى رأسها لقاءات الدوري المصري الممتاز والدوري السعودي.

جدول مباريات اليوم الخميس

وتقدم بوابة الفجر لقرائها الكرام جدول مباريات اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022، في السطور التالية:

جدول مباريات اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ويتضمن جدول مباريات اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022، العديد من المواجهات في الدوري المصري الممتاز، على رأسها مواجهة أسوان وسياميكا والداخلية وسموحة، إلى جانب لقاء الاتحاد السكندري وفاركو وفي الختام مباراة المقاولون العرب وإنبي.

موعد مباراة أسوان وسيراميكا

أسوان ضد سيراميكا كليوباترا – الساعة 2:45 ظهرا على قناةon time sport 

موعد مباراة الداخلية وسموحة

الداخلية ضد سموحة – الساعة 5 مساء على قناة 1on time sport 

موعد مباراة الاتحاد السكندري وفاركو

الاتحاد السكندري ضد فاركو – الساعة 5 مساء على قناة 2 on time sport 

موعد مباراة المقاولون العرب وإنبي

المقاولون العرب ضد إنبي – الساعة 7 مساء على قناة on time sport 

جدول مباريات اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ضمك ضد الاتفاق – الساعة 2:30 ظهرا على قناة ssc. 

الخليج ضد الفيحاء – الساعة 2:30 ظهرا على قناة 2ssc .

التعاون ضد العدالة – الساعة 5 مساء على قناةssc .

 

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