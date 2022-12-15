جوائز الأفضل في كأس العالم تصل مقر أديداس

الفجر الرياضي
كأس العالم
كأس العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن جوائز كأس العالم قبل أيام قليلة من انتهاء المسابقة على ملعب ستاد لوسيل في الدوحة.

 

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره منتخب فرنسا في المباراة النهائية بعدما تأهل رفقاء ميسي على حساب منتخب كرواتيا بثلاثية نظيفة، فيما تأهل متخب فرنسا على حساب المغرب بهدفين دون رد.

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موعد مباراة كرواتيا ضد المغرب لتحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم 2022

وتتواجد جوائز كأس العالم في مقر شركة أديداس بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك كونها إحدى الشركات الراعية للمونديال.

 

وسيتم توزيع جوائز الأفضل عقب انتهاء المباراة النهائية يوم الاحد المقبل في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

 

وسيتم منح جائزة الحذاء الذهبي إلى هداف كأس العالم وأيضا جائزة الحذاء الفضي للوصيف  بينما سيتم تسليم جائزة أفضل لاعب في المونديال، وهي عبارة عن حامل به كرة ذهبية، بالإضافة إلى جائزة القفاز الذهبي، والتي سوف يتم منحها إلى أفضل حارس مرمى في البطولة.

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