الباطن السعودي يحسم قراره النهائي بشأن التعاقد مع أفشة

اتخذ نادي الباطن السعودي قرارًا جديدًا في صفقة التعاقد مع محمد مجدي أفشة لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي.

وكان نادي الباطن قد عرض على النادي الأهلي التعاقد مع أفشة خلال فترة الانتقالات الشتوية بنظام الإعارة لمدة موسم خاصة بعدما وافق اللاعب على الانتقال للدوري السعوي.

ويتجه نادي الباطن للتراجع عن فكرة التعاقد مع محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي المصري، لمغالاة النادي الأهلي في شروطه المالية.

وطلب الأهلي الحصول على 750 ألف دولار (2.8 مليون ريال) مقابل التنازل عن أفشة لمدة سنة في صفقة إعارة ولكن نادي الباطن يتجه للتراجع بسبب الطلبات المالية وهناك اتجاه للانسحاب من الصفقة.

ويعاني فريق الباطن منذ بداية الموسم في دوري روشن السعودي، حيث يحتل المركز الأخير بنقطة واحدة، بعد مرور ثماني جولات، وذلك لعدم تدعيم الفريق بصفقات جديدة في الانتقالات الصيفية الأخيرة، لعدم حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية.