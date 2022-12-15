صراع سكندري علي "نيمار" مطروح

دخل فاروق حسين الشهير بنيمار صانع العاب الفريق الكروي الأول وفريق الشباب بنادي الهلال المطروحي إهتمامات مسؤولي الكره بناديي الاتحاد السكندري وسموحه بالإضافه أيضا لنادي حرس الحدود الممثل أيضآ لمحافظه الاسكندريه بجانب نادي فاركو.

المعلومات المؤكده تفيد اقتراب زعيم الثغر من خطف موهبه نادي الهلال في ظل الامكانيات الفنيه والمهاريه والبدنيه العاليه التي يتمتع بها نيمار مطروح والذي فرضت موهبته اهتمام أنديه كبري أيضا بالدوري الممتاز بخلاف انديه الاسكندريه وعلي رأسهم المقاولون العرب والبنك الاهلي وغزل المحله.

ومن جانبه أكد أحمد رفيق مدير قطاع الناشئين واداره التسويق بنادي الهلال أن فاروق حسين الشهير بنيمار صانع ألعاب فريق الشباب تلقي عددآ من العروض المحليه من انديه كبري في الدوري الممتاز لا سيما بعد مشاهده مسؤوليهم لعدد من المباريات التي خاضها اللاعب علي الطبيعه بالإضافه لمشاهدتهم لفيديوهات خاصه لموهبه مطروح من علي منصات اليوتيوب.



وتابع رفيق أن مجلس اداره النادي بصدد دراسه تلك العروض ودراستها واختيار العرض الأكثر جديه ومن ثم الأعلي سعرآ علي المستوي المادي مع احقيه النادي بالاحتفاظ ببعض البنود الخاصه في التعاقد والتي تحفظ حقوق ماليه للنادي مستقبليآ في ظل توقع الجميع ظهور اللاعب الملقب بنيمار بمستوي عال مع الفريق المحتمل الانضمام إليه في فتره الانتقالات الشتويه والمقرر لها مطلع الشهر القادم.

الجدير بالذكر أن نادي الأوليمبي نجح في ضم اللاعب علي محمود مهاجم فريق الناشئين مواليد ٢٠٠٧

بنادي هلال مطروح الشهر الماضي.

